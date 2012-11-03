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«Нафтан» победил БАТЭ со счетом 1:0

03 ноября 2012 18:59
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Новости Беларуси. Три матча прошли сегодня в рамках тридцатого тура Чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Главная сенсация грянула в Новополоцке: «Нафтан», занимавший последнее место в турнирной таблице, неожиданно победил лидера и действующего чемпиона БАТЭ.

Эпическую победу, ставшую для новополочан первой в истории противостояния этих команд, принес точный удар Зюлева. В других поединках «Славия» уступила «Неману», а «Минск» разошелся миром с «Белшиной».

Еще два матча пройдут завтра: «Шахтеры» сыграют с «Динамо», а «Гомель» с «Торпедо-БелАЗ», сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.

# Футбол Беларуси

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