«Нафтан» победил БАТЭ со счетом 1:0

Новости Беларуси. Три матча прошли сегодня в рамках тридцатого тура Чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Главная сенсация грянула в Новополоцке: «Нафтан», занимавший последнее место в турнирной таблице, неожиданно победил лидера и действующего чемпиона БАТЭ.

Эпическую победу, ставшую для новополочан первой в истории противостояния этих команд, принес точный удар Зюлева. В других поединках «Славия» уступила «Неману», а «Минск» разошелся миром с «Белшиной».

Еще два матча пройдут завтра: «Шахтеры» сыграют с «Динамо», а «Гомель» с «Торпедо-БелАЗ», сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.