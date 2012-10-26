Фанатка ХК «Динамо-Минск»: Больше всего впечатлила их раздевалка! Здесь так классно!

Долой стереотипы! Современная женщина давно доказала – стирание гендерных различий в 21 веке идет полным ходом! Куда там болельщикам, когда есть болельщицы! Именно для таких, смелых и активных, хоккейный клуб «Динамо-Минск» провел акцию с говорящим названием «Хоккей на шпильках»!

В течение месяца десятки девушек присылали на сайт клуба увлекательные рассказы о себе и своем увлечении, тем самым доказывая, что именно они достойны гордого звания финалистки проекта и негласного титула лучшей хоккейной болельщицы года, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Роман Стронгин, пресс-секретарь ХК «Динамо-Минск»:

Цель этой акции – привлечь как можно больше болельщиков, в первую очередь, женскую часть, которая не так активно обычно болеет, как мужчины. Вместе с тем у женщин есть интерес, они ходят на «Минск-Арену». Единственная проблема в том, что им, возможно, просто не хватает таких глубоких знаний.

Главному призу мог бы позавидовать даже заядлый фанат! Своеобразный хоккейный ликбез для победительниц провели девушки из единственного в Беларуси женского хоккейного клуба «Пантеры». Девушки и в хоккее не изменяют себе – если в повседневной жизни во главе угла гардероб и обувь, то здесь – раздевалка и коньки. Кроме этого, счастливицам удалось пообщаться со своими кумирами и, конечно же, взять у них автографы.

Александра Скурчик, хоккейная болельщица:

Очень интересно! Это живое общение с игроками. Судейские жесты… Когда смотришь хоккей, думаешь – они машут, но ничего не понятно. Что они хотят объяснить? Теперь я знаю.

Больше всего впечатлила раздевалка! Здесь так классно!

На свой первый хоккейный матч девушки попадают по разным причинам. Но практически всегда первое знакомство со льдом заканчивается любовью на долгие годы.

Александра Скурчик:

Мой парень увлекается хоккеем. А я хотела, чтобы он больше внимания обращал на меня. Решила выучить правила, украла у него майку… Теперь я бываю практически на всех матчах, слежу за спортивными новостями!

А вот у некоторых обыкновенный интерес к этому далеко не женскому виду спорта и вовсе перерастает в нечто большее!

Что может делать среднестатистическая девушка на льду на каблуках? Например, стоять… Или позировать для фотографии… Или отвечать на телефонный звонок… Но если надеть коньки, можно суметь многое!

Женский хоккей в Беларуси относительно молодой вид спорта. Менее двух лет назад в стране был зарегистрирован первый профессиональный клуб «Пантеры». Страсть и слезы, боль и красота — вот он какой, женский вариант спорта для настоящих мужчин!

Ульяна Войтик, нападающая женского ХК «Пантеры»:

Пришла в раздевалку, на лед - и влюбилась с первого взгляда. Считаю, что когда женщина вышла из пещеры и увидела свет, она сказала: «Я все могу!». Так что любой вид спорта – женский.

Думаю, вы убедились, что любить хоккей и тем более играть в хоккей – дело не только мужское! Ведь главное – было бы желание!