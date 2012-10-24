БАТЭ всухую проиграл «Валенсии», но рассчитывает на реванш 7 ноября

Новости Беларуси. Футболисты белорусского БАТЭ в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3 проиграли испанской «Валенсии».

В рейтинге лучших европейских клубов «Валенсия» регулярно входит в первую десятку, обладает множеством кубков и наград, кроме одного - кубка Лиги чемпионов УЕФА. На счету БАТЭ также две громкие победы - над французским «Лиллем» и мюнхенской Баварией. Футболисты БАТЭ в матче с «Валенсией» не смогли подтвердить статус главной сенсации сезона.

Наставник БАТЭ на пресс-конференции по окончании встречи рассказал о причинах поражения своих подопечных.

Виктор Гончаренко, главный тренер БАТЭ:

Сегодня соперник устранил много наших сильных сторон. Все хотели большего, мы в том числе. Сегодня был прекрасный стадион, который ждал от нас многого. Но очень много совершили ошибок в центре поля, которые на таком уровне не прощаются. Испанцы создавали моменты, которые реализовал Сольдадо. В конце первого тайма могли сыграть лучше и не получить гол, а перед вторым голом не воспользовался своим шансом Родионов.

Забитый мяч, по словам Гончаренко, развязал руки нападающим «Валенсии», и это обернулось дополнительной нагрузкой на защиту БАТЭ.

Виктор Гончаренко, главный тренер БАТЭ:

В футболе в большинстве случаев - на уровне 60-70% - выигрывает та команда, которая забивает первой. Разные турниры, разная статистика... Но первый гол всегда имеет огромное значение. Тем более сегодня очень много голов забивается на контратаках. Мы пропустили первыми - это развязало руки быстрым игрокам группы атаки испанцев и легло дополнительной нагрузкой на нашу защитную линию.

Наставник «Валенсии» Маурисио Пеллегрино назвал победу своих подопечных «очень важным успехом».

Маурисио Пеллегрино, главный тренер «Валенсии»:

Это очень важный успех. Ничья была бы неудобным результатом, оставила бы много вопросов. После гола мы успокоились и довели матч до победы. Считаю ее заслуженной. Если говорить о перспективах в группе, то у трех команд по шесть очков – все еще впереди. Эта победа, как и все другие, пришла потому, что мы приложили максимум усилий для ее достижения. Мы сыграли очень компактно, хорошо изучили БАТЭ, знали, как соперники играют, что их сила – в контратаках. Поэтому для нас было важно, прежде всего, защитить свои ворота и использовать свои шансы в атаке. Мы знали, как будет играть БАТЭ, что у соперников обычно много передач в центре поля. Мы с этим справились. Я доволен. Сегодня мы больше, чем хозяева, владели мячом, хорошо оборонялись и в ключевые моменты поединка сыграли лучше. Именно в этом причины нашей победы. Еще на разминке я видел сконцентрированные лица футболистов. Это вселило в меня уверенность.

Матч Лиги чемпионов в Минске посетили около 30 тысяч болельщиков и 200 журналистов. Билеты на матч с «Валенсией» разошлись лучше, чем на поединок с «Баварией».

Футболисты БАТЭ резюмируют игру своей команды: после второго гола тяжело было собраться психологически.

Егор Филипенко, защитник борисовского БАТЭ:

В первом тайме играли неплохо. В принципе, соперник ничего не мог создать. Каких-то там моментов у наших ворот было немного. Конечно, пропущенный мяч в самом конце первого тайма нас подломил. Надо было атаковать во втором тайме. Мы раскрылись. И за это нас наказали. Второй тайм начали достаточно активно. Но не использовали хороший момент — и сразу же получили второй гол.

Александр Павлов, полузащитник борисовского БАТЭ:

Поражение со счетом 0:3, да еще при своих зрителях — это все-таки многовато. Наверное, неправильно так говорить, но все же злую шутку с нами сыграли победы в предыдущих турах. Уже в подсознании, хочешь или не хочешь, сидит в голове мысль, что, мол, можем. Наверное, от таких мыслей нужно отстраняться. Все же это Лига Чемпионов.

Следующий матч в Лиге чемпионов футболисты БАТЭ вновь проведут с «Валенсией» на выезде 7 ноября.

Виталий Родионов, нападающий БАТЭ:

«Валенсия» - не «Барселона» и не «Реал», если покажем хорошую игру в ответном матче, то сможем рассчитывать на успех. Будем готовиться к ответному матчу в Испании, а там посмотрим, что получится.