Болельщики поддерживали БАТЭ до последних минут игры

Новости Беларуси. Минский стадион Динамо накануне поздно вечером в очередной раз принимал матч лиги чемпионов. Белорусский БАТЭ играл с одним из сильнейших испанских клубов — Валенсией. И хотя победа со счётом 0:3 досталась гостям, болельщики БАТЭ до последних минут поддерживали команду.

Соперник борисовчан - «Валенсия» - в рейтинге лучших европейских клубов регулярно входит в первую десятку, обладает множеством кубков и наград, кроме одного: кубка лиги чемпионов УЕФА. На счету БАТЭ также две громкие победы — над французским «Лиллем» и мюнхенской Баварией. Игру БАТЭ с «Валенсией» освещали около 200 журналистов. А на зрительских трибунах не было свободных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:

Мы надеемся, что в матче на выезде команды обязательно отыграется и сделает Испанию.

Болельщик:

Играли хорошо, большинство болельщиков считает, что ничего страшного не произошло. Проиграли при равной игре. Несколько моментов сыграли в пользу «Валенсии». Сделаем правильные выводы, приедем в Испанию, постараемся взять три очка. Только БАТЭ, только победа!