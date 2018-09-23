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Прощание с Анатолием Капским пройдёт 24 сентября‍

23 сентября 2018 07:09
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Новости Беларуси. Прощание с Анатолием Капским назначено на 24 сентября.  

Как сообщается на сайте ФК БАТЭ, траурные мероприятия пройдут в храме святого Архангела Михаила в агрогородке Зембин Борисовского района. Начало в семь утра. Гражданская панихида состоится в тот же день с 11 до 13 на «Борисов-Арене».  

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Ранее стало известно, что 22 сентября на 53 году ушёл из жизни председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. В связи с его смертью матч между командами «Торпедо-Минск» и БАТЭ Борисов перенесён с 22 на 26 сентября.  

# Некролог # Анатолий Капский

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