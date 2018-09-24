«Это игровой опыт, который останется навсегда». Виктор Гончаров об участии ВК «Минчанка» в Кубке России

Несмотря на внутрикомандные изменения в летний период, в этом сезоне подопечные Виктора Гончарова обороты сбавлять не собираются. Лучший женский волейбольный коллектив страны уже 25 сентября откроет новую страницу в истории своей команды: белорусские спортсменки примут участие в Кубке России, а с 9 ноября «Минчанка» стартует в Суперлиге соседей. Выступление же на национальном первенстве волейболистки начнут с финальной стадии.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»: Нам не хватает вот этого опыта, который мы приобретем за год в России, когда сыграем с Казанью, Москвой, с остальными командами. Это игровой опыт, который останется навсегда у игроков.

Цели на покорение российской вершины тренерский штаб ставит поэтапно.

Виктор Гончаров:

Первый этап – я уже буду брать чемпионат, чтоб попасть в «восьмерку». Потом начинаются плей-оффы, а оттуда уже будет ставиться непосредственно подготовка команды к кубковой игре. Будет ставиться задача, естественно, попадать дальше. Мы не можем оступаться.

Что касается Кубка, я ставлю задачу в два этапа: мы играем с Череповцом, Красноярком – попасть в следующий этап. Опять же, какая будет группа на следующем этапе, от этого будем плясать. Потому что далеко загадывать не стоит, нужно жить моментом, который есть сейчас, но поэтапно добираться туда, где мы были в прошлом году.