«Надо писать историю белорусского фехтования». Марк Семоненко завоевал серебро в шпаге на турнире СГ

Отличные новости 20 июня принес нам открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Белорус Марк Семоненко в упорной борьбе завоевал серебряную награду в шпаге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отличные новости 20 июня принес нам открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Белорус Марк Семоненко в упорной борьбе завоевал серебряную награду в шпаге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хотя изначально на медаль никто не рассчитывал, слишком высока конкуренция: как-никак в соперниках топовые российские атлеты. Однако белорус именитых оппонентов не испугался и смог одолеть своего визави в 1/4, чем гарантировал себе медаль. Но на бронзе Марк не остановился и сотворил сенсацию – вышел в финал.
В битве за награду высшей пробы белорус сошелся с Георгием Бруевым, пятой шпагой России. Дуэль получилась по-настоящему достойной финала. Соперник был далеко не из простых, но и ему наш спортсмен смог навязать борьбу. К сожалению, в напряженном поединке Семоненко уступил – 12:15 и стал вице-чемпионом. Важно отметить, медаль Марка – первая для белорусской команды за два года проведения чемпионата Союзного государства.
Марк Семоненко, серебряный призер чемпионата Союзного государства по фехтованию (шпага):
Почувствовал укол, размялся и пошел свой отрыв фехтовать. Я любитель создавать такие ажиотажи. Соперники просто очень сильные, но и я, естественно, не слабый. Опыта не хватило, я считаю, ведения боя с такими соперниками. Надо писать историю белорусского фехтования. Все можем, все делаем. Я думаю, что результат будет еще лучше.
Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Мы давно этот путь проповедовали и говорили, что необходим в нашем виде спорта качественный спарринг с сильнейшими спортсменами. Мы видим, что за год уже, хотя в спорте даже я не был таким оптимистом, что у нас будет на этом турнире уже сразу медаль. Мы видим, что совместная подготовка, тренировочные сборы дают плоды, и наши ребята уже во всех видах оружия, которые проходили, борются за самые высокие места. Это очень радует, это приятно.
Соревнования продолжатся 21 июня. Сильнейших определят шпажистки. А завершится чемпионат Союзного государства 24 июня.