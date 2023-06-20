«Надо писать историю белорусского фехтования». Марк Семоненко завоевал серебро в шпаге на турнире СГ

Отличные новости 20 июня принес нам открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. Белорус Марк Семоненко в упорной борьбе завоевал серебряную награду в шпаге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя изначально на медаль никто не рассчитывал, слишком высока конкуренция: как-никак в соперниках топовые российские атлеты. Однако белорус именитых оппонентов не испугался и смог одолеть своего визави в 1/4, чем гарантировал себе медаль. Но на бронзе Марк не остановился и сотворил сенсацию – вышел в финал.

В битве за награду высшей пробы белорус сошелся с Георгием Бруевым, пятой шпагой России. Дуэль получилась по-настоящему достойной финала. Соперник был далеко не из простых, но и ему наш спортсмен смог навязать борьбу. К сожалению, в напряженном поединке Семоненко уступил – 12:15 и стал вице-чемпионом. Важно отметить, медаль Марка – первая для белорусской команды за два года проведения чемпионата Союзного государства.

Марк Семоненко, серебряный призер чемпионата Союзного государства по фехтованию (шпага):

Почувствовал укол, размялся и пошел свой отрыв фехтовать. Я любитель создавать такие ажиотажи. Соперники просто очень сильные, но и я, естественно, не слабый. Опыта не хватило, я считаю, ведения боя с такими соперниками. Надо писать историю белорусского фехтования. Все можем, все делаем. Я думаю, что результат будет еще лучше.