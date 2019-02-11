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«Надо было попроще играть»: игрок «Динамо» прокомментировал проигрыш «Локомотиву»

11 февраля 2019 20:10
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Новости Беларуси. Два матча без заброшенных шайб. Хоккейное минское «Динамо» терпит очередное поражение в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Надо было попроще играть»: игрок «Динамо» прокомментировал проигрыш «Локомотиву»-1

На «Минск-Арене» «бело-синие» уступили ярославскому «Локомотиву». Ключевым стал второй период, когда в ворота Михаила Каранухова за неполные пять минут влетело сразу три шайбы. Отличились Стаффан Кронвалль, Егор Коршков и Брэндон Козун.

«Надо было попроще играть»: игрок «Динамо» прокомментировал проигрыш «Локомотиву»-4

«Зубры» отчаянно пытались забросить шайбу престижа, но голкипер «ярославцев» Даниил Исаев не позволил хоккеистам столичной команды порадовать болельщиков хотя бы таким локальным успехом. «Динамо» потерпело поражение 0:3.

«Надо было попроще играть»: игрок «Динамо» прокомментировал проигрыш «Локомотиву»-7

Михаил Парфеевец, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
У нас, можно сказать, ничего не получилось. Конечно, хочется попросить прощения у зрителей. Так долго беззубо играть нельзя.

Наверное, все хотим улучшить ситуацию, разыграть до верного, а команда играет более оборонительный хоккей, у них система работает очень хорошо. Наши тонкие передачи не проходили, потому что ребята там все выкладываются на полную, хотят выиграть.

«Надо было попроще играть»: игрок «Динамо» прокомментировал проигрыш «Локомотиву»-10

Поэтому надо было где-то попроще играть: набрасывать на ворота и дорабатывать там.

Свой следующий матч «зубры» проведут 13 февраля в Братиславе против «Слована».

# Хоккей Беларуси # Михаил Парфеевец # Стаффан Кронвалль # Егор Коршков # Брэндон Козун # Михаил Каранухов # Даниил Исаев # Фотофакт

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