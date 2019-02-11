«Была сумасшедшая поддержка»: игрок «Минчанки» рассказала про матч с «Уралочкой»

Новости Беларуси. Они сражались до конца. Волейбольная «Минчанка» на родном паркете дворца спорта «Уручье» уступила «Уралочке», которой руководит легендарный Николай Карполь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о российской суперлиге. Команды обменялись победами в каждой из партий. Гости были близки к общей виктории в четвертом сете. Но при счете 19:22 дружина Виктора Гончарова проявила характер и смогла перевести встречу на тай-брэйк 25:23. А вот в самом укороченном сете сильнее была «Уралочка» – 15:8 и их общая победа 3:2.

Алена Федоринчик, игрок ВК «Минчанка»:

Я игрой команды довольна – мы все старались, все хотели. Было видно желание этой победы. Вытягивали сложные мячи, забивали, старались. Поэтому я благодарю команду и благодарю всех болельщиков.

Сегодня была сумасшедшая поддержка. Я думаю, благодаря ей мы и вытянули четвертую партию. Поэтому спасибо каждому, кто пришел и не пожалел своих сил.