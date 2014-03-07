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Надежда Скардино заняла 3 место на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке, Дарья Домрачева – 28-я

07 марта 2014 10:35
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Новости Словении. Седьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал 6 марта в словенской Поклюке. Белорусская спортсменка, бронзовый призер сочинской Олимпиады Надежда Скардино заняло 3 место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км, показав результат 21 минуту 31 секунду, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Лидер белорусской сборной, трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева допустила пять промахов не стрельбище и заняла 28 место в итогов протоколе.

Остальные представительницы Беларуси финишировали на следующих позициях: 8 – Людмила Калинчик, 53 – Анастасия Дуборезова, 60 – Анастасия Калина.

В мужском спринте на 10 км лучшим их белорусов был Александр Дорожко, занявший 27 место. Владимир Чепелин на 40 позиции, на 43 – Юрий Лядов, на 74 – Сергей Новиков.

7 марта на соревнованиях выходной, а в субботу, 8 марта, в Поклюке состоится гонка преследования у мужчин на 12,5 км и у женщин на 10 км, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Биатлон # Дарья Домрачева # Надежда Скардино

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