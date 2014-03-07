Торжественное открытие Паралимпийских игр состоится 7 марта в Сочи

Новости России. Очередная интрига Сочи. И снова с эпитетом самые-самые. На Паралимпиаде планируют выступить около 700 атлетов из 47 стран – это рекорд для зимних Игр. Белорусы тоже нацелены на достижение небывалых вершин. Для зимних видов каждый раз улучшать показатели – это уже традиция: дебют в Солт-Лейк-Сити – 2 награды, Турин – 9 медалей, из них одна высшей пробы, Ванкувер – те же 9, но уже 2 золота. В Сочи отправились 10 спортсменов. Они будут вести борьбу за награды в биатлоне и лыжных гонках.

Наиболее опытные и титулованные в белорусской команде – трехкратная паралимпийская чемпионка Людмила Волчёк, победительница Игр Ядвига Скоробогатая, многократные призеры зимних Паралимпиад Лариса Ворона и Василий Шаптебой. Все они входят в элиту мирового параспорта.

Светлана Жигайлова, главный тренер национальной команды Беларуси по инваспорту:

У нас есть молодые спортсмены. У нас есть Евгений Лукьяненко, перспективный молодой спортсмен. У нас есть Валентина Шиц – девочка молоденькая, впервые будет участвовать на Играх. И тоже рассчитываем, что они покажут свои лучшие результаты на этих Играх. А медали посчитываем после Игр.

Впрочем, жестких медальных планов не строят ни тренеры, ни атлеты. Участники Паралимпийских игр – уже победители. А многие еще и титулованные. Наша Людмила Волчёк в зимних видах трехкратная паралимпийская чемпионка, Ядвига Скоробогатая – победительница и многократный призер Игр. Не раз поднимались на пьедестал Лариса Ворона и Василий Шаптебой. Выступать наши земляки будут в биатлоне и лыжных гонках.

7 марта, в день официального открытия, удачи землякам желают коллеги по цеху. Участники летних Паралимпийских игр в Лондоне готовы передать эстафету.

Александр Субота, бронзовый призер Паралимпийских игр в Лондоне (в тройной прыжке):

Я буду с удовольствием смотреть, болеть. И я своим коллегам, зимним желаю удачи! Крепкого здоровья! Они знают, на что идут. Чтобы, так сказать, была лыжня хорошая. Чтобы чувство долга перед страной, перед самими собой, потому что эта победа не нам нужна, а им нужна очень сильно. Я за вас!

В Сочи основная часть белоруской делегации прибыла еще 1 марта. Успели освоиться и оценить трассы.

Николай Шудейко, шеф-миссии, генеральный секретарь паралимпийского комитета РБ (по телефону):

Разместились мы в так называемой дополнительной, Паралимпийской деревне, которая находится на высоте 1387 метров. Самочувствие у ребят отличное у всех. Опробовали уже и трассу, на которой будут проходить соревнования. Температура тут колеблется. Ночная до нуля опускается иногда даже вот в первый день нашего приезда снег выпал, хороший такой. Сегодня немножко тучи налетели, +4 градуса. Но все в хорошем настроении. Снега достаточно. Остался еще и естественный снег. Организаторы приготовили еще и большое количество искусственного снега на всякий случай.

В Сочи разыграют 72 комплекта медалей в 5 видах. Причем, впервые чемпионов назовут в гонке на короткую дистанцию в биатлоне и паралимпийском сноуборд-кроссе. Соревнования стартуют 8 марта, 7-го – торжественная церемония открытия. Сила воли и мужество спортсменов – в образе огромного корабля. Ледокол надежды преодолеет любые преграды, если ты готов бороться. Традиции России на сей раз представляет Жар-Птица, а среди участников – артисты с ограниченными возможностями.

Нынешние Игры продлятся по 16 марта. В программе соревнований шесть дисциплин: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей на льду и керлинг на колясках. Впервые сюда включены и состязания по парасноуборду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.