Китаянка пробежала марафон, находясь на восьмом месяце беременности

Недавно в Олимпийском парке в Пекине прошло регулярное соревнование по бегу на длинные дистанции для любителей. Внимание всех присутствующих было приковано к 28-летней женщине, которая вышла на дистанцию, несмотря на то, что была на последней стадии беременности.

Пробежав марафон, китаянка поговорила о произошедшем с журналистами. «Я всю жизнь очень любила бегать и не вижу причин прекращать это из-за беременности», сказала она. Кроме того, по ее словам, бежала она спокойно и не перенапрягалась, а врач сказал ей, что тренировки полезны для ребенка.

Судя по всему, женщина вдохновилась примером известной британской легкоатлетки Полы Рэдклифф, которая в первые пять месяцев своей беременности занималась бегом по два раза в день.

Представитель Министерства здравоохранения США сообщил, что, если женщина регулярно занимается бегом, то эти занятия действительно можно продолжать и во время беременности.

Источник: bild.de