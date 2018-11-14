Надеюсь, защита не будет такой дырявой, как на выезде – Крутиков перед матчем «Цмоков» с «Балканом»

Перед игрой групповой расклад Кубка ФИБА обнадеживает. Болгары пока условные лидеры: у них 7 очков. Но белорусы далеко не отпустили – идут вторыми. У «драконов» две победы и два поражения и, как следствие, 6 очков. Принципиальное условие пройти в еврокубке дальше – обязательно обыгрывать «Балкан».

Александр Крутиков, главный тренер БК «Цмокі-Мінск»:

Есть проблема с составом, но на этом не надо заострять внимание.

Только что мы смотрели видео. Сейчас будем готовить нашу защиту. Я надеюсь, она не будет такой дырявой, как на выезде, где мы очень много пропустили легких очков, в нападении очень много необоснованных потерь допустили. Я надеюсь, что мы по-другому сыграем сейчас.

Напомним, матч пройдет 14 ноября во Дворце спорта. Начало – в 19.00.