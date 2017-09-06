«Надеюсь, что свою дистанцию пробегу»: участники о Минском полумарафоне

Подняться с дивана и начать новую жизнь! Здоровую, спортивную и увлекательную! 10 сентября в столице состоится уже традиционный Минский полумарафон. О своем участии и правилах забега рассказали олимпийский чемпион в гребле на каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Богданович, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике Ксения Санкович в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Это будет ваш первый опыт участия в полумарафоне?

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на каноэ:

Нет, не первый. И на этот раз я собираюсь пробежать целый полумарафон. Я начинал в 2013 году с Лондонского полумарафона. Когда только начиналось в Минске это движение, я давал советы и делился опытом участия в полумарафоне.

Ксения Санкович, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике, чемпионка Европы:

У меня это будет первый опыт. Я в забегах никогда не принимала участия. В начале года даже подумать не могла, что я соглашусь на эту авантюру. Сейчас я готовлюсь. И у меня твердое намерение пробежать. Если к этому полумарафону не готовился, но хочешь в следующем году участвовать, что делать? Как подготовиться? Ксения Санкович:

Я скажу по своему опыту. Я вообще не бегала. У нас в восстановительный период были пробежки, но больше для разминки. Я начинала с 2 километров. И мне было безумно тяжело, я бежала с передышками, я просто умирала. Но уже на следующий день я пробежала 3 километра без передышки. С каждым разом все легче и легче. Нужно себя заставлять. Но если болят колени или травма, то лучше поберечься.

Кому нельзя бежать? Александр Богданович:

Противопоказано бегать тем, кто весит больше 90 кг. Это дополнительная нагрузка на суставы. Но сейчас есть новые кроссовки. Я, например, больше 100 кг, но бегаю все равно. Боль проходит и все восстанавливается. Нужно преодолевать себя. Чем хорош бег – первые 5-7 минут настолько тяжелы, что не испытываешь никакого удовольствия. Но когда ты это преодолел и пробежал 5-10 километров – эйфория! Проделанная работа доставляет удовольствие. Это здорово! Сколько раз в неделю нужно тренироваться? Александр Богданович:

2-3 раза в неделю. Ксения Санкович:

Я бегаю 2 раза в неделю, больше у меня не получается. Но я надеюсь, что свою дистанцию я на полумарафоне пробегу. На Минском полумарафоне важна скорость?

Александр Богданович:

Здесь скорость не нужна. Главное – показать людям, как можно получать удовольствие. Массовый забег, ты бежишь рядом, видишь, что люди занимаются спортом. Активный отдых. Обязательно ли бежать 21 километр?

Ксения Санкович:

Есть три дистанции: 5, 10 и 21 километр. Каждый может выбрать для себя подходящую дистанцию. Саша, например, может пробежать 21 километр, и даже 42. Мои знакомые говорят, что хотят пробежать 5 километров, как и в прошлом, но увеличить свою скорость. А кому-то принципиально расстояние. Например, 21 километр и не важно, за какое время. Можно ли сойти с дистанции? Александр Богданович:

Конечно, можно. Самое главное – ты вышел, ты попробовал, ты не остался в стороне.