«Надеюсь, что свою дистанцию пробегу»: участники о Минском полумарафоне
Подняться с дивана и начать новую жизнь! Здоровую, спортивную и увлекательную! 10 сентября в столице состоится уже традиционный Минский полумарафон.
О своем участии и правилах забега рассказали олимпийский чемпион в гребле на каноэ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Богданович, а также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике Ксения Санкович в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Это будет ваш первый опыт участия в полумарафоне?
Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на каноэ:
Нет, не первый. И на этот раз я собираюсь пробежать целый полумарафон. Я начинал в 2013 году с Лондонского полумарафона. Когда только начиналось в Минске это движение, я давал советы и делился опытом участия в полумарафоне.
Ксения Санкович, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по художественной гимнастике, чемпионка Европы:
У меня это будет первый опыт. Я в забегах никогда не принимала участия. В начале года даже подумать не могла, что я соглашусь на эту авантюру. Сейчас я готовлюсь. И у меня твердое намерение пробежать.
Если к этому полумарафону не готовился, но хочешь в следующем году участвовать, что делать? Как подготовиться?
Ксения Санкович:
Я скажу по своему опыту. Я вообще не бегала. У нас в восстановительный период были пробежки, но больше для разминки. Я начинала с 2 километров. И мне было безумно тяжело, я бежала с передышками, я просто умирала. Но уже на следующий день я пробежала 3 километра без передышки. С каждым разом все легче и легче. Нужно себя заставлять. Но если болят колени или травма, то лучше поберечься.
Кому нельзя бежать?
Александр Богданович:
Противопоказано бегать тем, кто весит больше 90 кг. Это дополнительная нагрузка на суставы. Но сейчас есть новые кроссовки. Я, например, больше 100 кг, но бегаю все равно. Боль проходит и все восстанавливается. Нужно преодолевать себя. Чем хорош бег – первые 5-7 минут настолько тяжелы, что не испытываешь никакого удовольствия. Но когда ты это преодолел и пробежал 5-10 километров – эйфория! Проделанная работа доставляет удовольствие. Это здорово!
Сколько раз в неделю нужно тренироваться?
Александр Богданович:
2-3 раза в неделю.
Ксения Санкович:
Я бегаю 2 раза в неделю, больше у меня не получается. Но я надеюсь, что свою дистанцию я на полумарафоне пробегу.
На Минском полумарафоне важна скорость?
Александр Богданович:
Здесь скорость не нужна. Главное – показать людям, как можно получать удовольствие. Массовый забег, ты бежишь рядом, видишь, что люди занимаются спортом. Активный отдых.
Обязательно ли бежать 21 километр?
Ксения Санкович:
Есть три дистанции: 5, 10 и 21 километр. Каждый может выбрать для себя подходящую дистанцию. Саша, например, может пробежать 21 километр, и даже 42. Мои знакомые говорят, что хотят пробежать 5 километров, как и в прошлом, но увеличить свою скорость. А кому-то принципиально расстояние. Например, 21 километр и не важно, за какое время.
Можно ли сойти с дистанции?
Александр Богданович:
Конечно, можно. Самое главное – ты вышел, ты попробовал, ты не остался в стороне.
Что дают подобные мероприятия?
Александр Богданович:
Такие мероприятия нужны. Вы видите, какой ажиотаж вокруг этого, проводятся тренировки. Я здесь вижу только положительные эмоции.
Какую одежду и обувь подбирать для занятий бегом?
Ксения Санкович:
Чем хорош бег – тебе не нужна лодка, лента, высокий потолок и ковер. Тебе просто нужны кроссовки, которые можно купить в любом магазине, если ты не профессионал и не бегаешь 42 километра. Только беговые кроссовки. Все. Леггинсы, майки выбираешь по вкусу.
Александр Богданович:
Именно беговые кроссовки, чтобы подошва амортизировала.