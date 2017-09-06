6 сентября Андрей Кобяков посетил несколько объектов, которые примут Евроигры-2019

Новости Беларуси. Объекты, которые будут задействованы в ходе Евроигр в Минске, должны быть достроены в срок: не позднее конца 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 сентября премьер-министр посетил несколько площадок. Известно, что в Студенческой деревне расположатся участники спортивного форума. Здесь еще предстоит достроить самое большое общежитие. В 25 этажном здании смогут проживать 1800 человек. Поручено ускорить работы, чтобы к концу 2018 года общежитие было полностью готово и укомплектовано мебелью.

Без внимания не осталось и строительство научно-практического центра на пересечении улиц Тимирязева и Нарочанской. Завершат его через год, к 1 сентября. Расположатся в здании медицинский центр и научные лаборатории.