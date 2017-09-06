6 сентября Андрей Кобяков посетил несколько объектов, которые примут Евроигры-2019

Новости Беларуси. Объекты, которые будут задействованы в ходе Евроигр в Минске, должны быть достроены в срок: не позднее конца 2018 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два года до старта: как Беларусь готовится к Евроиграм
6 сентября премьер-министр посетил несколько площадок. Известно, что в Студенческой деревне расположатся участники спортивного форума. Здесь еще предстоит достроить самое большое общежитие. В 25 этажном здании смогут проживать 1800 человек. Поручено ускорить работы, чтобы к концу 2018 года общежитие было полностью готово и укомплектовано мебелью.
Без внимания не осталось и строительство научно-практического центра на пересечении улиц Тимирязева и Нарочанской. Завершат его через год, к 1 сентября. Расположатся в здании медицинский центр и научные лаборатории.
Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:
Объединили комплекс. Отдельно был у нас научный блок, отдельно – медицинский. Сегодня объединили, и функционально назначение другое немножко: Республиканский научно-практический центр спорта. Все медицинские обследования и комплексные научные обследования будут здесь, в одном здании. То есть спортсмену будет удобно: если он сейчас по нескольким местам проходит, медицину отдельно, науку отдельно, то все будет объединено в одном комплексе.
Принимать соревнования будут более 10 столичных объектов.
Часть из них полностью готова к проведению состязаний, на других предстоит провести подготовительные работы. Есть и недостроенные. Например, спортзал по игровым видам спорта на улице Филимонова. Здесь планируют организовать тренировки по разным видам спорта. Впрочем, на всех объектах ведут активные работы, в том числе по согласованию нормативов и технических характеристик с международными спортивными организациями.