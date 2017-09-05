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Белоруский футбольный тренер Олег Дулуб возглавил одесский «Черноморец»

05 сентября 2017 08:50
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Новости Беларуси. Белорусский тренер Олег Дулуб, известный в нашей стране прежде всего по работе с «Крумкачамі», с этого дня возглавляет одесский «Черноморец». Помогать специалисту в тренерском штабе будет Василий Хомутовский, который также работал с «воронами», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда из Одессы провалила старт нового чемпионата Украины – по итогам семи туров «моряки» располагаются на последнем месте и могут похвастать лишь одним очком. Для Олега Дулуба это уже не первая попытка покорить Украину – ранее он тренировал львовские «Карпаты», с которыми расстался в июне.

# Футбол Беларуси

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