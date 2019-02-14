«Надеюсь, что Глеб забьет. Это будет хорошо»: болельщики за час до матча БАТЭ-«Арсенал»

Новости Беларуси. Вечером 14 февраля на «Борисов-Арене» БАТЭ принимает лондонский «Арсенал». Чемпион Беларуси в третий раз в своей истории вышел в 1/16 финала Лиги Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фаворитом этого противостояния считается английский клуб. «Арсенал» не потерпел ни одного поражения и не пропустил ни одного гола в пяти последних матчах Еврокубков. Но так ли все очевидно на самом деле? Узнаем у нашего спортивного обозревателя Ярослава Писаренко.

Ярослав Писаренко, СТВ:

В Борисове – да не только в Борисове, по всей стране – праздник. Я говорю не о Дне всех влюбленных, а о большом футбольном празднике под названием Лига Европы. «Арсенал» сегодня пожаловал в гости к борисовскому БАТЭ. Полтора года назад «канониры» на этом стадионе гостили, но это дела минувшие. Сегодня это две совсем другие команды.

Болельщики приходят на стадион заранее. Здесь и те, кто поддерживает БАТЭ, и те, кто поддерживает «Арсенал» – в Беларуси большой фан-клуб «пушкарей». Каким будет баннер фанатов «Арсенала» на матче с БАТЭ? Репортаж СТВ Все, конечно же, ждут классного футбола. По зимнему футболу болельщики успели соскучиться – в последний раз в плей-офф Еврокубков БАТЭ квалифицировался в 2013 году.

Интересный матч. Приятно, что «Арсенал» приехал на родину к нам. Ожидаем увидеть сегодня яркий футбол, поболеть отлично. Хотим ярких эмоций. Хотим, чтобы была действительно красивая игра.