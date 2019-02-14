«Надеюсь, что Глеб забьет. Это будет хорошо»: болельщики за час до матча БАТЭ-«Арсенал»
Новости Беларуси. Вечером 14 февраля на «Борисов-Арене» БАТЭ принимает лондонский «Арсенал». Чемпион Беларуси в третий раз в своей истории вышел в 1/16 финала Лиги Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фаворитом этого противостояния считается английский клуб. «Арсенал» не потерпел ни одного поражения и не пропустил ни одного гола в пяти последних матчах Еврокубков. Но так ли все очевидно на самом деле? Узнаем у нашего спортивного обозревателя Ярослава Писаренко.
Ярослав Писаренко, СТВ:
В Борисове – да не только в Борисове, по всей стране – праздник. Я говорю не о Дне всех влюбленных, а о большом футбольном празднике под названием Лига Европы. «Арсенал» сегодня пожаловал в гости к борисовскому БАТЭ. Полтора года назад «канониры» на этом стадионе гостили, но это дела минувшие. Сегодня это две совсем другие команды.
Болельщики приходят на стадион заранее. Здесь и те, кто поддерживает БАТЭ, и те, кто поддерживает «Арсенал» – в Беларуси большой фан-клуб «пушкарей».
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Все, конечно же, ждут классного футбола. По зимнему футболу болельщики успели соскучиться – в последний раз в плей-офф Еврокубков БАТЭ квалифицировался в 2013 году.
Интересный матч. Приятно, что «Арсенал» приехал на родину к нам. Ожидаем увидеть сегодня яркий футбол, поболеть отлично. Хотим ярких эмоций. Хотим, чтобы была действительно красивая игра.
Ожидания? 1:0, БАТЭ. Верим в БАТЭ, в свою команду, конечно. Увидим, я думаю, хороший матч.
Больше подробностей в видеоматериале.
Алексей Бага и Унаи Эмери назвали составы на первый матч 1/16 финала Лиги Европы:
БАТЭ: Щербицкий – Риос, Волков, Филипенко, Филипович – Бага, Драгун, Глеб – Милич, Скавыш, Стасевич (к).
АРСЕНАЛ: Чех – Мустафи, Косельни (к), Монреаль – Мейтленд-Найлз, Джака, Гендузи, Колашинац – Мхитарян, Ляказетт, Ивоби.
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