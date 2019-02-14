Каким будет баннер фанатов «Арсенала» на матче с БАТЭ? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. До матча борисовского БАТЭ и лондонского «Арсенала» остается чуть меньше двух часов. На кого в этой встрече ставят букмекеры? Как свои команды будут поддерживать болельщики? И какое число придает сегодняшнему противостоянию буквально магическое притяжение? Ответы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С представителями официального фан-клуба «Арсенала» мы встретились вечером за день до матча. Увидеть вживую игру любимой команды, не посещая Лондон – мечта многих болельщиков из России и других стран СНГ. 14 февраля она осуществится.

Абдрахман, болельщик «Арсенала» (Казахстан):

Мечта осуществилась наконец-то. Да, я впервые на матче «Арсенала».

Александр, лидер отделения фан-клуба «Арсенала» (Москва):

Это очень значимое событие в первую очередь для тех, кто не имеет возможности поехать на матчи в Лондон, в Европу на матчи «Арсенала», увидеть команду вживую. Также, помимо всего, это для нас отличный повод увидеть много друзей, с кем мы общаемся хорошо. Интернет, ватсапы, мессенджеры – это все, конечно, круто, но вживую увидеться получается не так часто. Поэтому такие события – это всегда очень полезно, интересно, всегда очень приятно.

Эдуард, болельщик «Арсенала» (Минск):

Я не раз в своей жизни встречал такую ситуацию, когда я приезжаю в другую страну мира, заранее предупреждаю, нахожу людей, которые болеют за «Арсенал», и они встречают как родного.

Белорусский фан-клуб «Арсенала» считается чуть ли не самым представительным на всем постсоветском пространстве. Именно в Минске фанаты праздновали 125-летие лондонского клуба семь лет назад.

Мы встретились с ними 13 февраля. Цифра для фан-клуба знаковая: первый сбор белорусы организовали 13 лет назад. На выездной матч с ЦСКА приехали 13 человек, в то время Глеб играл за «Арсенал» под… правильно, 13-м номером. Если сегодня Александр выйдет на поле, да еще и забьет гол в ворота англичан, многие фанаты, как говорил известный российский комментатор, «сейчас закончат вообще все!»

И наш эксклюзив. Это – макет баннера, который 14 февраля фанаты «Арсенала» вывесят на матче. Вживую должно смотреться круто – 10 на 6 метров.

Не менее крутого шоу ждут болельщики и на самом футбольном поле. Да, БАТЭ проиграл все три предыдущих домашних матча против английских команд в еврокубках и никогда не проходил дальше 1/16 финала Лиги Европы. Да, «Арсенал» не потерпел ни одного поражения и не пропустил ни одного гола в этом розыгрыше Лиги Европы. Но мы знаем из истории белорусского футбола – возможно все. Наши команды не раз уже удивляли Старый Свет сенсационными победами.

И хоть букмекерские конторы тотально не верят в белорусов – на победу они дают те самые 13 % – мы знаем, что магия цифр порой обманчива.