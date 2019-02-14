Прямой эфир

В ожидании главного спортивного события. 14 февраля БАТЭ сыграет с «Арсеналом»

14 февраля 2019 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И в ожидании главного спортивного события февраля: 14 февраля вечером на «Борисов-Арене» БАТЭ принимает лондонский «Арсенал», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чемпион Беларуси в третий раз в своей истории вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

В ожидании главного спортивного события. 14 февраля БАТЭ сыграет с «Арсеналом»-1

Английский клуб считается главным фаворитом не только в противостоянии с белорусами, но и розыгрыше Лиги Европы. При этом «Арсенал» не потерпел ни одного поражения и не пропустил ни одного гола в пяти последних матчах еврокубков. К этому моменту продано более 12 тысяч билетов. Матч начнётся в 20.55.

Больше 10 тысяч проданных билетов и бесплатная электричка до Минска. Как готовятся к матчу БАТЭ-«Арсенал»

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетбол. «Цмоки» сыграют в финале четырёх ЕЖБЛ
14 февраля 2019 08:04

Баскетбол. «Цмоки» сыграют в финале четырёх ЕЖБЛ

Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате КХЛ
14 февраля 2019 07:36

Минское «Динамо» потерпело третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

«Не проблема»: игрок «Арсенала» на русском языке ответил на вопрос о погоде и газоне
13 февраля 2019 20:56

«Не проблема»: игрок «Арсенала» на русском языке ответил на вопрос о погоде и газоне