«Надеемся, что это соглашение поможет». В Беларуси карате для детей станет ещё доступнее

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по карате. Спортсмены разыграли награды в ката и кумите, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо этого, были отмечены и функционеры, которые внесли вклад в развитие данного вида спорта в нашей стране.

Одной из важнейших новостей церемонии открытия чемпионата стало подписание соглашения между федерацией карате Беларуси и Республиканской конфедерацией предпринимательства. Согласно достигнутым договоренностям, атлеты смогут получить дополнительное финансирование, которое благоприятно скажется на развитии и популяризации данного вида спорта на территории нашей страны.

Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации карате:

Мы надеемся, что это соглашение поможет вместе с бизнес-сообществом нашей страны развивать такой замечательный вид спорта, как карате, в республике. Способствовать тому, чтобы мы больше открывали новых залов, лучше делали экипировку для наших деток, спортсменов, чтобы они действительно занимались в хороших условиях.