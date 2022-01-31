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«Надеемся, что это соглашение поможет». В Беларуси карате для детей станет ещё доступнее

31 января 2022 20:19
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Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по карате. Спортсмены разыграли награды в ката и кумите, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо этого, были отмечены и функционеры, которые внесли вклад в развитие данного вида спорта в нашей стране.  

«Надеемся, что это соглашение поможет». В Беларуси карате для детей станет ещё доступнее-1

Одной из важнейших новостей церемонии открытия чемпионата стало подписание соглашения между федерацией карате Беларуси и Республиканской конфедерацией предпринимательства. Согласно достигнутым договоренностям, атлеты смогут получить дополнительное финансирование, которое благоприятно скажется на развитии и популяризации данного вида спорта на территории нашей страны.  

«Надеемся, что это соглашение поможет». В Беларуси карате для детей станет ещё доступнее-4

Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации карате:  
Мы надеемся, что это соглашение поможет вместе с бизнес-сообществом нашей страны развивать такой замечательный вид спорта, как карате, в республике. Способствовать тому, чтобы мы больше открывали новых залов, лучше делали экипировку для наших деток, спортсменов, чтобы они действительно занимались в хороших условиях.  

«Надеемся, что это соглашение поможет». В Беларуси карате для детей станет ещё доступнее-7

В индивидуальном ката среди женщин золотую медаль завоевала представительница Могилева Мария Фурсова. Среди мужчин – Ренат Архипенко. Показать наиболее яркие поединки и занять первое место в кумите удалось Дэвиду Нгуену, Ольге Бородич и Глебу Сачковскому. В командном ката первую ступень пьедестала заняли команда девушек из Бреста и парни из белорусской федерации Сито-рю.  

Сергей Ковальчук о развитии карате в Беларуси: «Интерес к этому виду спорта с каждым годом растет» – читайте здесь.  

# Карате # Алексей Богданов # Глеб Сачковский # Ренат Архипенко # Мария Фурсова # Дэвид Нгуен # Ольга Бородич # Фотофакт

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