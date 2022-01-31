«Надеемся, что это соглашение поможет». В Беларуси карате для детей станет ещё доступнее
Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по карате. Спортсмены разыграли награды в ката и кумите, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо этого, были отмечены и функционеры, которые внесли вклад в развитие данного вида спорта в нашей стране.
Одной из важнейших новостей церемонии открытия чемпионата стало подписание соглашения между федерацией карате Беларуси и Республиканской конфедерацией предпринимательства. Согласно достигнутым договоренностям, атлеты смогут получить дополнительное финансирование, которое благоприятно скажется на развитии и популяризации данного вида спорта на территории нашей страны.
Алексей Богданов, председатель Белорусской федерации карате:
Мы надеемся, что это соглашение поможет вместе с бизнес-сообществом нашей страны развивать такой замечательный вид спорта, как карате, в республике. Способствовать тому, чтобы мы больше открывали новых залов, лучше делали экипировку для наших деток, спортсменов, чтобы они действительно занимались в хороших условиях.
В индивидуальном ката среди женщин золотую медаль завоевала представительница Могилева Мария Фурсова. Среди мужчин – Ренат Архипенко. Показать наиболее яркие поединки и занять первое место в кумите удалось Дэвиду Нгуену, Ольге Бородич и Глебу Сачковскому. В командном ката первую ступень пьедестала заняли команда девушек из Бреста и парни из белорусской федерации Сито-рю.
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