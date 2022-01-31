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Организаторы Олимпиады уже подготовили к работе главный медиацентр. Смотрите, как он выглядит

31 января 2022 19:59
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В олимпийский Пекин продолжают прибывать делегации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организаторы Олимпиады уже подготовили к работе главный медиацентр. Смотрите, как он выглядит-1

Организаторы уже подготовили к работе главный медиацентр, в котором созданы отличные условия.

Организаторы Олимпиады уже подготовили к работе главный медиацентр. Смотрите, как он выглядит-4

Комплекс расположен в Олимпийском парке, где сконцентрирована значительная часть спортивных объектов. В этом здании пройдет большинство официальных мероприятий.

Организаторы Олимпиады уже подготовили к работе главный медиацентр. Смотрите, как он выглядит-7

А вот так проходят пресс-конференции. Как видите, социальная дистанция и другие антиковидные меры соблюдаются.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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