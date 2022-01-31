Организаторы Олимпиады уже подготовили к работе главный медиацентр. Смотрите, как он выглядит

В олимпийский Пекин продолжают прибывать делегации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Организаторы уже подготовили к работе главный медиацентр, в котором созданы отличные условия.

Комплекс расположен в Олимпийском парке, где сконцентрирована значительная часть спортивных объектов. В этом здании пройдет большинство официальных мероприятий.