Организаторы Олимпиады уже подготовили к работе главный медиацентр. Смотрите, как он выглядит

В олимпийский Пекин продолжают прибывать делегации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В олимпийский Пекин продолжают прибывать делегации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Организаторы уже подготовили к работе главный медиацентр, в котором созданы отличные условия.
Комплекс расположен в Олимпийском парке, где сконцентрирована значительная часть спортивных объектов. В этом здании пройдет большинство официальных мероприятий.
А вот так проходят пресс-конференции. Как видите, социальная дистанция и другие антиковидные меры соблюдаются.