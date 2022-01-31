Сергей Ковальчук о развитии карате в Беларуси: «Интерес к этому виду спорта с каждым годом растёт»

Новости Беларуси. В Минске завершился чемпионат страны по карате. Спортсмены разыграли награды в ката и кумите, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо этого, были отмечены и функционеры, которые внесли вклад в развитие данного вида спорта в нашей стране.

В борьбу за ценные награды на татами вышли спортсмены из всех регионов страны. Однако предшествовала началу финалов соревнования официальная часть, участие в которой принял министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Во время церемонии открытия руководитель отрасли не оставил без внимания функционеров Федерации, которые не один год развивают каратэ на территории нашей страны. Они были награждены почетными грамотами. А спортсмены, которые представляют Беларусь на международной арене, были удостоены званий мастеров спорта и стипендий Президентского спортивного клуба.