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«Юность» обыграла «Шахтёр», а «Витебск» уступил «Неману». Обзор игрового дня ЧБ по хоккею

31 января 2022 15:55
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Новости Беларуси. Огненный и неуступчивый матч выдали «Шахтер» и «Юность» в рамках очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» обыграла «Шахтёр», а «Витебск» уступил «Неману». Обзор игрового дня ЧБ по хоккею-1

Для выявления сильнейшего пришлось исполнять послематчевые буллиты. А основное время поединка завершилось вничью – 3:3. Вначале условия диктовали минчане, они повели – 2:0. Но затем «горняки» инициативу перехватили и сумели отличиться трижды. Спасся столичный клуб буквально за минуту до финальной сирены. В овертайме зрители голов не дождались, а в хоккейной лотерее фортуна подмигнула «Юности» – 4:3.

«Юность» обыграла «Шахтёр», а «Витебск» уступил «Неману». Обзор игрового дня ЧБ по хоккею-4

Также с перевесом всего в одну шайбу «Неман» победил «Витебск» – 3:2, а вот «Гомель» уступил «Металлургу» – 2:4.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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