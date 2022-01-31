«Юность» обыграла «Шахтёр», а «Витебск» уступил «Неману». Обзор игрового дня ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Огненный и неуступчивый матч выдали «Шахтер» и «Юность» в рамках очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для выявления сильнейшего пришлось исполнять послематчевые буллиты. А основное время поединка завершилось вничью – 3:3. Вначале условия диктовали минчане, они повели – 2:0. Но затем «горняки» инициативу перехватили и сумели отличиться трижды. Спасся столичный клуб буквально за минуту до финальной сирены. В овертайме зрители голов не дождались, а в хоккейной лотерее фортуна подмигнула «Юности» – 4:3.