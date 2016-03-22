Национальному олимпийскому комитету 22 марта исполняется 25 лет

Новости Беларуси. Национальному олимпийскому комитету 22 марта исполняется 25. За это время белорусские спортсмены в составе самостоятельной команды участвовали в 11 Олимпийских играх – шести зимних и пяти летних. Они завоевали 91 медаль.

Одной из самых триумфальных побед в истории белорусского спорта стал финиш «Белой молнии» Юлии Нестеренко на Олимпиаде-2004 в Афинах. Бегунья выиграла в легкой атлетике «королевскую» дистанцию 100 метров. Рекорд по количеству золотых медалей был поставлен на зимней Олимпиаде-2014. Тогда наши атлеты пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала. Трижды одерживала победы биатлонистка Дарья Домрачева, блестяще выиграли соревнования фристайлисты Алла Цупер и Антон Кушнир. «Бронзой» пополнила копилку Надежда Скардино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Катулин, советник Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Главным достижением я бы назвал то, что Национальный олимпийский комитет заявил о себе в международном олимпийском движении. За любым достижением стоят конкретные люди. Это 20 олимпийских чемпионов, которые в истории суверенной Республики Беларусь принесли всемирную славу нашему народу.