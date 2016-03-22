Дети в женской борьбе в Беларуси: как и в каких условиях подрастают девушки-борцы XXI века

Василий Крезо, тренер ГЦОР по борьбе имени А. В. Медведя:

В борьбу идут девочки, которые хотят учиться владеть своим телом, координации научиться. Наш вид спорта развивает и ловкость, и координацию, и мышечную чувствительность. Здесь особо значение не имеет – толстенькая, худенькая.

Все они потонцеальные самородки. Теперь самое сложное – огранка, и в роли ювелира выступает тренер. Так что «быть или не быть» – все зависит от него.

Валерий Баторшин, тренер ГЦОР по борьбе имени А. В. Медведя:

Тренер должен быть добрым, злости не должно быть, это девочки, даже дети. Злость не должна быть показана. Как можно тренеру работать злым?

После года обучения маленькие борцы в юбках, но это образно (у всех атлетов этого вида спорта костюмы одинаковые: комбинезон и борцовки) должны уметь.

Валерий Баторшин, тренер ГЦОР по борьбе имени А. В. Медведя:

Кувырок вперед, назад, должны развиваться гибкость (шпагат, стать на мостик). То есть на первом году обучения идет развитие общефизической подготовки. Броски – очень сложные элементы. Обучение должно быть где-то через пару лет.

Так что, Вовки, Витьки и Алешки, не злите длиннокосых красавец и не обижайте, а то глядишь и на вас испытают приемчики из ДЮСШ по борьбе.

Василий Крезо, тренер ГЦОР по борьбе имени А. В. Медведя:

Где-то трудно, где-то немножко больновато. Допустим, плечиками они толкаются, оно с непривычки больновато. Где-то нужно потерпеть, от этого хуже им не станет.

Какими бы ни были эти девчонки, все же они остаются девчонками с косичками, а когда подростают – и с макияжем.

Василий Крезо, тренер ГЦОР по борьбе имени А. В. Медведя:

Ногтей у нас не должно быть, потому что они будут как тигры полосатые, ходить ободранные. Ногти, конечно, можно подкрасить, что-то нарисовать, но не отращивать. Конечно, они обязательно и красятся.

Внешность, конечно, можно принимать разную, а вот воспитание – дело тонкое. Сквернословие – не порок, а вирусное заболевание, которыми чаще болеют подростки.

Василий Крезо, тренер ГЦОР по борьбе имени А. В. Медведя:

Конечно, если они слышат мат от тренера, будут его и повторять. Но если тренер никогда не скажет мат, то и они никогда не будут этого делать.

Худо-бедно, взяв маленькую шалунью в борцовкую семью, из года в год растят и верят, что она будет той курочкой-несушкой, которая принесет золотые яйца, а в 18 лет раз – и она уходит.

Василий Крезо, тренер ГЦОР по борьбе имени А. В. Медведя:

Мы очень много теряем, потому что нет поддержки материальной, когда им нужно думать о хлебе насущном.

Те, кто остался, по силе духа могут сравниться с Титанами. Это девушки с широкой душой, большим сердцем и прекрасным ликом. И сильные духом.

Василий Крезо, тренер ГЦОР по борьбе имени А. В. Медведя:

Василиса Марзалюк с детства была целеустремленная волевая девочка, которая стремилась достичь высот в спорте. А это наш золотой фонд, который тоже трудится. И дай бог, чтобы из них получились достойные преемники.

В Минске четыре школы, куда с удовольствием возьмут вашу неугомонную дочурку без экзаменов. Дорогие мамочки и папы, не спешите с возрастом – на первые соревнования допускаются девочки, достигшие 11 лет.

Белорусскую женскую борьбу культивируют во всех регионах нашей страны. Уже можно смело сказать, что девушки XXI века дотянулись до солнца, и теперь самое главное – начать новую страницу белорусской летописи женской борьбы с медалей на Олимпийских играх в Рио, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.