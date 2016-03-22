Беларусь – Россия: отечественные мини-футболисты в шаге от чемпионата мира

Минувшей осенью мы уступили чехам в плей-офф отбора и не попали на чемпионат Европы-2016. То обидное фиаско до сих пор всплывает в памяти.

Белорусскую мини-футбольную сборную в пору называть главной неудачницей нокаут-раунда: наша команда уже четыре раза в своей истории останавливалась в плей-офф в шаге от топ-турнира. Но любая неприятная серия когда-нибудь да заканчивается. И сейчас – самое на то время. На пути сборной Беларуси к предстоящему колумбийскому чемпионату миру стоит звездная команда России. Но бодрость духа в нашей сборной никуда не пропала.

Александр Черник, капитан сборной Беларуси по мини-футболу:

Настроение хорошее, соскучились немного друг по другу, по сборной после Хорватии. Собрались, в рабочем режиме готовимся к игре, работаем, понимаем всю важность матча.

Соперники у нас действительно топ-уровня. Сборная России – не просто завсегдатай, но и главный фаворит чемпионатов мира и Европы. Главные джокеры нашего восточного соседа – мастеровитые натурализованные бразильцы.

Александр Черник, капитан сборной Беларуси по мини-футболу:

Результаты последних 15 лет говорят сами за себя: чемпионы Европы последние два чемпионата, финалисты, 4 или 5 бразильцев в составе. Понимаем, какой соперник перед нами.

Главный тренер сборной Беларуси Владимир Игнатик объективно смотрит на вещи. Его команда не фаворит в предстоящем противостоянии, но заведомо выбрасывать белый флаг никто не собирается.

Владимир Игнатик, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

Мы с хорошим настроением подходим, у нас позитив. Мы не боимся. Я уже говорил: мы не боимся, это футбол. На одну игру, думаю, мы соберемся. Да, звезды мирового уровня приезжают, будет очень тяжело, трибуны, наверное, будут заполнены до отказа.

Александр Черник, капитан сборной Беларуси по мини-футболу:

Шансы нормальные. Пока игра не началась, все равны. Выйдем при полных трибунах, постараемся доказать, что тоже чего-то стоим.

Александр Черник – капитан и один из лидеров сборной, он же стал лучшим мини-футболистом Беларуси 2015 года. Но Александр скромно замечает, что сила нашей команды не в отдельный игроках – у нас другой козырь.

Александр Черник, капитан сборной Беларуси по мини-футболу:

Коллектив сплоченный. У нас нет каких-то ярко выраженных лидеров.

Во многом предстоящий матч с россиянами станет лакмусовой бумажкой, своеобразным экзаменом для сборной Беларуси, мол, чего мы стоим в сравнении с одной из лучших команд планеты. А на кону стоит едва ли не главная цель для каждого нашего игрока.

Александр Черник, капитан сборной Беларуси по мини-футболу:

Уровень плей-офф чемпионата мира – на самом деле это уже большое достижение. Попасть на чемпионат мира – это мечта любого спортсмена. Мы стоим где-то рядышком, в одном шаге.

И сами футболисты, и главный тренер – все как один в интервью нам говорили, что в матче против россиян важным фактором станет поддержка родных трибун. Так что отложите ваши дела и во вторник вечером приходите в обновленный спорткомплекс «Уручье» и станьте шестым игроком нашей с вами команды.

Владимир Игнатик, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

У нас любят мини-футбол. И я надеюсь, что поддержат нас. Трудно будет, но чем труднее, тем интереснее жить.

Александр Черник, капитан сборной Беларуси по мини-футболу:

Поддержки ждем. Постараемся, чтобы люди получили положительные эмоции. Все-таки играем за честь страны.

Пока у нас в активе лишь одно участие на топ-турнире: Евро 2010 года. Но сейчас у мини-футбольной сборной Беларуси есть возможность впервые попасть на чемпионат мира. Осталось сделать еще два шага: первая игра со сборной России состоится 22 апреля, ответная пройдет 12 апреля в Тюмени, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Будем болеть за наших.

Владимир Игнатик, главный тренер сборной Беларуси по мини-футболу:

Что есть, то есть. Как есть, так есть. Мы будем биться, я верю в ребят, ребята у меня красавцы.