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Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в матче экстралиги

04 января 2023 12:34
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Новости Беларуси. Белорусские хоккейные коллективы продолжают определять сильнейших в рамках экстралиги. В центральном противостоянии дня «Юность» обыграла «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в матче экстралиги-1

Поединок выдался богатым на события. Дружины на двоих оформили девять голов. Минский коллектив трижды по ходу матча вырывался вперед, но «сталевары» исправляли ситуацию. Однако последнее слово все же осталось за подопечными Есаулова, которые и праздновали викторию со счетом 5:4. Таким образом, «Юность» смогла по очкам догнать идущий вторым в турнирной таблице «Неман». Но уступает ему по дополнительным показателям. Возглавляет первенство солигорский «Шахтер».

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# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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