Хоккей. «Юность» обыграла «Металлург» в матче экстралиги

Поединок выдался богатым на события. Дружины на двоих оформили девять голов. Минский коллектив трижды по ходу матча вырывался вперед, но «сталевары» исправляли ситуацию. Однако последнее слово все же осталось за подопечными Есаулова, которые и праздновали викторию со счетом 5:4. Таким образом, «Юность» смогла по очкам догнать идущий вторым в турнирной таблице «Неман». Но уступает ему по дополнительным показателям. Возглавляет первенство солигорский «Шахтер».

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