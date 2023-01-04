Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира категории ВТА 500 в Аделаиде. В своем первом поединке землячка обыграла россиянку Людмилу Самсонову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Однако захватить преимущество у нашей спортсменки получилось не сразу. В первой партии лучше смотрелась соперница. Она уверенно повела – 5:1, но белоруска смогла спасти ситуацию, отыграв семь сетболов и взяв тай-брейк со счетом 10:8. Во втором отрезке выиграть у Соболенко вышло также благодаря тай-брейку – 7:3. Таким образом, в 1/4 она посоперничает с представительницей Чехии Вондроушовой.