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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде

04 января 2023 12:35
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира категории ВТА 500 в Аделаиде. В своем первом поединке землячка обыграла россиянку Людмилу Самсонову, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Аделаиде-1

Однако захватить преимущество у нашей спортсменки получилось не сразу. В первой партии лучше смотрелась соперница. Она уверенно повела – 5:1, но белоруска смогла спасти ситуацию, отыграв семь сетболов и взяв тай-брейк со счетом 10:8. Во втором отрезке выиграть у Соболенко вышло также благодаря тай-брейку – 7:3. Таким образом, в 1/4 она посоперничает с представительницей Чехии Вондроушовой.

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# Теннис # Арина Соболенко # Людмила Самсонова # Маркета Вондроушова # Фотофакт

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