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Хоккеисты «Динамо-Шинника» второй раз обыграли команду «Тайфун»

04 января 2023 12:31
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» добились очередной, уже шестой кряду победы в МХЛ. Накануне «бобры» второй раз обыграли команду «Тайфун», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» второй раз обыграли команду «Тайфун»-1

Порадовать обилием голов коллективы не смогли. Первое взятие ворот случилось за 20 секунд до конца второй 20-минутки. Отличился Михалев. Однако под занавес дуэли хозяева смогли сравнять. В овертайме определить сильнейшего не вышло. А в серии буллитов удача была на стороне белорусской дружины. Как итог – победа наших парней со счетом 2:1. На данный момент «Динамо-Шинник» занимает второе место в турнирной таблице.

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# Хоккей # Мирослав Михалев # Фотофакт

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