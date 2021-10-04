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Минское «Динамо» обыграло хоккеистов из «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

04 октября 2021 14:55
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» успешно стартовало на четырехматчевой выездной серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первым соперником «зубров» стал клуб «Сочи». Наши спортсмены были на высоте и завершили игру в свою пользу со счетом 7:3.  

Минское «Динамо» обыграло хоккеистов из «Сочи» в матче чемпионата КХЛ-1

В последний раз землякам удавалось забросить столько шайб в одном матче только в 2012 году. Эта победа стала для минчан уже третьей подряд. На данный момент они занимают третье место в своем дивизионе. Следующую игру «зубры» проведут 5 октября, соперник – «Ак Барс».  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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