Минское «Динамо» обыграло хоккеистов из «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» успешно стартовало на четырехматчевой выездной серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первым соперником «зубров» стал клуб «Сочи». Наши спортсмены были на высоте и завершили игру в свою пользу со счетом 7:3.

В последний раз землякам удавалось забросить столько шайб в одном матче только в 2012 году. Эта победа стала для минчан уже третьей подряд. На данный момент они занимают третье место в своем дивизионе. Следующую игру «зубры» проведут 5 октября, соперник – «Ак Барс».