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На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы

15 декабря 2018 16:23
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Новости Беларуси. Скамейка запасных в белорусском боксе увеличилась в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы-1

В национальной команде по три, а то и четыре спортсмена хорошего уровня в каждой весовой категории. 2018 год прошел под знаком активной селекции.

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы-3

Появилась возможность проявить себя у молодежи. Теперь наш бокс держит курс на II Европейские игры и мировой форум 2019. Главный тренер Валерий Корнилов доволен проделанной работой, такую оценку коуч озвучил на заседании президиума «Белорусской федерации бокса».

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы-5

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:
Главная цель этого года была - создание длинной скамейки в национальной команде. Идет очень сильное наступление молодежи, которой я даю зеленый свет в национальную команду. У нас всегда было три лицензии. Говорю, даже у нас было три, в Лондоне - три. И сейчас такая планка, чтобы три - минимум.

На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы-7

Помимо подведения итогов года, на собрании были озвучены цели и задачи на следующий сезон, а так же внесены изменения в устав и обозначены основные направления в развитии отечественного бокса.

# Мировой бокс # Валерий Корнилов

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