На заседании президиума «Белорусской федерации бокса» подвели итоги работы

Новости Беларуси. Скамейка запасных в белорусском боксе увеличилась в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В национальной команде по три, а то и четыре спортсмена хорошего уровня в каждой весовой категории. 2018 год прошел под знаком активной селекции.

Появилась возможность проявить себя у молодежи. Теперь наш бокс держит курс на II Европейские игры и мировой форум 2019. Главный тренер Валерий Корнилов доволен проделанной работой, такую оценку коуч озвучил на заседании президиума «Белорусской федерации бокса».

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу:

Главная цель этого года была - создание длинной скамейки в национальной команде. Идет очень сильное наступление молодежи, которой я даю зеленый свет в национальную команду. У нас всегда было три лицензии. Говорю, даже у нас было три, в Лондоне - три. И сейчас такая планка, чтобы три - минимум.