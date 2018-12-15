Любительский хоккей с участием Александра Лукашенко проходит в «Чижовка-Арене»

Новости Беларуси. В Минске на малой площадке «Чижовка-Арены» идут хоккейные баталии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Клюшки скрестили команда главы государства и сборная Витебской области.

На лёд под № 1 вышел и Александр Лукашенко. Это уже 12-е республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.