15:4. Команда Президента победила в матче любительского турнира

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу в матче Республиканского любительского турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со счётом 15:4 завершилась игра против сборной Витебской области.

На лёд «Чижовка- Арены» под №1 вышел и Александр Лукашенко. Счёт матча в первом периоде открыл Президент, исполнив штрафной бросок.

Декабрьские матчи Республиканских соревнований для команды Президента - хорошая разминка перед Рождественским международным турниром любителей хоккея. Он пройдет в Минске в начале января.

Степан Пономарёв, нападающий хоккейной команда Президента Беларуси:

Во втором периоде игра всё-таки пошла, реализация пошла, поэтому сопернику тяжело с нами. По мастерству мы выше и мы это используем.

Денис Тыднюк, нападающий хоккейной команды Витебской области:

Такие матчи с такими командами надо начинать не с разминки, а выехать, взять у людей автографы, сфотографироваться с ними, а потом начинать играть в хоккей. Соперник играет в искрометный хоккей, мы попроще.