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«Ситуация во всём мире сложная». Ирина Лещенко о подготовке к стартам и глобальных целях

12 мая 2022 19:43
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Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты приступили к тренировкам в новом олимпийском цикле. Подготовка сильнейших стреляющих лыжников началась на родине, в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта в «Раубичах», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Понятно, что снега в Беларуси уже нет, зато в распоряжении команды прекрасные роллерные трассы, тренажерные залы, два стрельбища – открытое и тир.  

«Ситуация во всём мире сложная». Ирина Лещенко о подготовке к стартам и глобальных целях-1

Ирина Лещенко, спортсменка национальной команды Беларуси по биатлону:  
Отпуска всегда хватает, чтобы отдохнуть и возвращаться с новым желанием, новыми силами работать дальше. У нас нынешняя ситуация во всем мире сложная, нельзя ставить какие-то глобальные цели, все каждый раз меняется, поэтому будем готовиться к тем стартам, которые у нас уже запланированы.  

«Отпуск хорошо провел». Посмотрите, как белорусские биатлонисты в «Раубичах» готовятся к новому сезону (здесь подробности).  

# Биатлон # Ирина Лещенко # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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