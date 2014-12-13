На втором этапе Кубка мира по биатлону белоруски завоевали 2 место в эстафете 4 по 6 километров

Новости Беларуси. В Хохфильцене, где проходит второй этап Кубка мира по биатлону, белоруски 13 декабря завоевали второе место в эстафете 4 по 6 километров. Великолепную четверку белорусок составили Надежда Скардино, Анастасия Дуборезова, Надежда Писарева и Дарья Домрачева. Первое место в эстафете заняла сборная Германии, а в борьбе за второе наши девушки опередили соперниц из Чехии.

Примечательно, что эстафета у биатлонисток прошла впервые после триумфальных для белорусок Олимпийских игр. В эти минуты в Австрии проходит мужская эстафета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.