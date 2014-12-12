Этап Кубка мира по конькобежному спорту среди юниоров пройдет в Минске

Сергей Минин, тренер национальной сборной по конькобежному спорту и чемпионка Беларуси по конькобежному спорту Марина Зуева

Что Вы можете сказать о наших юниорах?

Сергей Минин, тренер национальной сборной по конькобежному спорту Республики Беларусь:

Я думаю, что все будет хорошо. Мы ради этого боролись в прошлом году за право, чтобы нам дали возможность проводить этап кубка мира среди юниоров в Минске во второй раз. Именно поэтому мы его и просили: у нас есть достойные ребята, они действительно способны завоевывать медали. Два предыдущих сезона показали, что они на высоком уровне. И хочется верить, а вернее есть уверенность в том, что они завоюют эти медали.

Чем отличаются юниорские соревнования от взрослых?

Марина Зуева, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров:

Дистанции покороче. Я выступала всего один раз за юниорскую команду, но я тогда еще слабо бегала. У юниоров та же борьба, что и у взрослых: те же эмоции, ощущения… У взрослых есть разделение: кубок А и кубок Б, а у юниоров все вместе.

Марина, как Вы пришли в конькобежный спорт?

Марина Зуева, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров:

Пришла еще совсем маленькая, когда мне было лет семь. Случайно шла по улице и тренер крикнул: «Девочка, так быстро бегаешь, приходи к нам заниматься!» - и я пришла.

Мне нравится то, как проходят тренировки. Я люблю тяжелые нагрузки.

Со скольки лет можно отдавать ребёнка в этот вид спорта?

Сергей Минин, тренер национальной сборной по конькобежному спорту Республики Беларусь:

Это тяжелый спорт, тяжёлые нагрузки. Официально с девяти лет тренер имеет право набирать ребят, записывать в свою группу. Спорт очень координированный. На очень большой скорости нужно водить коньком, управлять … Мы делаем яркую программу: до 9 лет подводим к этому виду спорта. Нужно сперва научить ребенка уверенно стоять на коньках.

Если провести параллель, то можно отметить высокую популярность фигурного катания, а конькобежный спорт также популярен?

Марина Зуева, чемпионка Беларуси по конькобежному спорту на дистанции 5000 метров:

Не настолько популярен. Люди впервые слышат «конькобежный спорт». Спрашивают: «А что это?» Я очень часто с этим сталкиваюсь. Люди не понимают этого. Спрашивают: «Это как? Быстро ехать?»

Сергей Минин, тренер национальной сборной по конькобежному спорту Республики Беларусь:

Посещаемость детей секции конькобежного спорта растет от года в год. Она выросла буквально в три раза за последние годы. Это радует глаз. И мы стараемся красиво скрасить их подготовку, чтобы это не было каким-то тяжелым видом спорта: прийти и просто «шахматным конем» ходить и кататься на этих коньках.