«Азбука хоккея» на СТВ: программа «Горячий лед» – о нелегком труде группы поддержки ХК «Динамо-Минск»

Хоккейные матчи не были бы такими зрелищными и интересными без группы поддержки. Сегодня в зале тренируется коллектив «Hot crystals», который поддерживает хоккейный клуб «Динамо-Минск». Эти девушки способны раззадорить даже самую искушенную публику.

Упорство этих девушек просто восхищает: на каждой тренировке они по два часа без перерыва разучивают новые танцевальные и акробатические элементы. А все для того, чтобы поддержать хоккеистов и не дать заскучать болельщикам.

Капитан команды – Катя. Под ее чутким руководством попробуем выучить пару танцевальных связок и поддержку.

Танцевальные движения выглядят со стороны незатейливо. Но на выступлении темп выше в два, а то и в три раза. Просто сегодня девочки «поддаются» мне, абсолютному новичку в черлидинге. И уже спустя полчаса тренировки я чувствую нагрузку.

За один матч черлидеры выступают в среднем 20 раз. Только представьте: на каждую остановку игры предусмотрена новая танцевальная связка. И за этим стоит много месяцев труда.

«Трюки» не выполнишь без хорошей растяжки и подготовки. Так что Катя продолжает учить меня упрощенной программе – танцевальным движениям.

В команде черлидеров крайне важно полагаться друг на друга. Особенно во время поддержек. Устойчивость «пирамиды», например, зависит от каждого члена команды.

Александра Пилипенок, корреспондент:

Прямо сейчас мы построили пирамиду. Я стою в ее основании. Казалось бы, это, наверное, очень сложно. Но на самом деле вес не чувствуется.

Кстати, мне удалось не только побывать в основе «пирамиды», но и удержаться на ее вершине потом.

Коллективу «Hot crystals» всего полгода, но он уже может похвастаться достойной программой. И все благодаря труду и сплоченности команды, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Быть черлидером нелегко. Нелегко, если не на кого положиться.

Екатерина Соловьева, капитан команды черлидеров «Hot crystals»:

Перед каждым матчем мы с девочками собираемся и говорим друг другу какие-то слова напутствия, чтобы хорошо отработать, чтобы зарядиться энергией и чтобы наша команда выиграла. Кладем руки в центр и, например, скажем про сегодняшнюю тренировку. Тренировка прошла отлично. Я надеюсь, что вы зарядись хорошими эмоциями и хорошим настроением. И до встречи завтра на матче.