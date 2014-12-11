Журналист Кирилл Клименков – о тренере хоккейной сборной Беларуси, «Динамо», чемпионате страны и Михаиле Грабовском

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает спортивный журналист интернет-портала TUT.by Кирилл Клименков.

12 ноября главный тренер сборной Беларуси Владимир Крикунов покинул свой пост, проведя на этой должности всего полтора месяца. С той поры минули четыре недели, однако лишь 10 декабря Федерация обнародовала фамилию основного претендента на вакантный пост. Им стал 61-летний канадский специалист Дэйв Льюис, который уже работал в нашей сборной в качестве ассистента в 2009 и 2010 годах. В послужном списке Льюиса – более тысячи матчей в НХЛ в качестве игрока, работа главным тренером в «Детройте» и «Бостоне» и ассистентом в том же «Детройте» и «Каролине». Как ожидается, контракт с Федерацией хоккея Беларуси будет подписан 15 декабря.

Кирилл, как тебе кандидатура Льюиса? Смущает, что как главный тренер он всего три сезона провел? Пускай в НХЛ, но всего три.

Кирилл Клименков:

Кандидатура Льюиса мне нравится. Но еще больше мне нравилась кандидатура Шона Симпсона, от которой в последний момент пришлось отказаться. К сожалению, Федерация и специалисты не нашли точек соприкосновения. Льюис, безусловно, грамотный специалист, опытный, он работал в Беларуси и на клубном, и на уровне сборных. Но, как вы правильно заметили, опыта работы главным тренером у него не так и много. Мы привыкли видеть Льюиса именно хорошим помощником, человеком, который может отвечать за тактику, за разбор соперников. Но сможет ли он быть хорошим мотиватором (а для нашей сборной, как показывает практика, это очень важно), это уже вопрос. Но, опять-таки, в профессиональных качествах Льюиса лично мне сомневаться не приходится.

О насущном. Не затянулся ли процесс поиска главного тренера? Кто, например, будет формировать состав команды на ближайший турнир? Он пройдет, если не ошибаюсь, с 18 по 21 декабря в Швейцарии.

Кирилл Клименков:

Да, осталось совсем немного. Я думаю, что это во многом зависит от помощников Льюиса. Пока мы не знаем, кого он назначит, кого он выберет. Если это будет человек, который работает в чемпионате Беларуси или сейчас находится в Беларуси, то, конечно, это будет легче. Очевидно, что он вызовет игроков из КХЛ, познакомится, кто в какой форме, объяснит свои основные тактические навыки. По чемпионату Беларуси, конечно, ему нужна помощь.

Что касается не затянули ли? Затянули в свое время с Крикуновым. Я не понимаю, почему так долго шли переговоры, когда кандидатура была вполне очевидная. Сейчас же наверняка долго переговоры шли с Шоном Симпсоном. Наверное, когда поняли, что с ним уже ничего не получится, подписали Дэйва Льюиса.

Как считаешь, «Динамо» вышло на победную тропу?

Кирилл Клименков:

Как показывают первые месяцы, успехи «Динамо» сильно зависят от стабильности звеньев. Когда мы видим, что два первых звена на месте, когда никто не травмирован, когда пары защитников ведущих (Крайчек – Горошко, Бэйлен – Ногачев) вместе, команда играет хорошо. Но при этом ноябрь показал, что травмы даже двух-трех лидеров сильно выбивают команду, она становится несыгранной, у нее сразу же возникают проблемы. Причем это касается как нападения, так и обороны. Если в завершающиеся месяцы сезона «Динамо» избежит травм, если летом физическая подготовка была хорошо поставлена, если игроки физически готовы играть до конца сезона в том же темпе, тогда, да, проблем с плей-офф возникнуть не должно. А дальше будем смотреть, сколько это команда способна пройти.

Стал известен хозяин суперфинала Континентального кубка, куда пробился и гродненский «Неман». Решающие матчи этого турнира с 9 по 11 января пройдут в немецком Бремерхафене. Соперниками команды Василия Спиридонова помимо хозяев льда из клуба «Фиштаун Пингвинз» будут хоккеисты казахстанского «Иртыша» и знакомцы по полуфинальной стадии французы из «Анже». В 2014 году Суперфинал Континентального кубка станет одним из отборочных этапов для участия в Лиге чемпионов. В случае победы в Бремерхафене «Неман» получит право участвовать в этом новом европейском хоккейном турнире.

Кирилл, как считаешь, место проведения финального турнира удачное? Выбор, например, стоял между Германией и Казахстаном. Выбрали Германию. Для нас это хорошо или плохо?

Кирилл Клименков:

Я думаю, что хорошо. Германия рядом, Казахстан далеко. Единственное смущает, что немецкий соперник – это команда второго дивизиона. И инфраструктура под вопросом. Мне сложно сказать, насколько хорошего уровня будет. Город не самый хоккейный, команда маленькая. Остается лишь надеяться, что не будет проблем в этом плане.

Посмотрим, ждать, в принципе, недолго осталось. Интересно, что белорусская заявка не рассматривалась только потому, что организаторы обязаны взять на себя расходы по проживанию приезжих команд. Как считаешь, может, «Неману» все-таки стоило попробовать отыскать дополнительные деньги и попробовать принять этот турнир в Беларуси, тем более на кону путевка в Лигу чемпионов?

Кирилл Клименков:

Да, конечно, хотелось бы, но практика показывает (и, наверное, это правильно), что если мы принимаем большие клубные соревнования, то мы их принимаем с размахом. Когда Континентальный кубок проходил в Минске, «Минск-Арена» была заполнена на финале, высочайшего уровня прем. Возможно, «Неман» почувствовал, что он так хорошо представить Беларусь, как в свое время представила минская «Юность», в плане организации не сможет. Возможно, эти сомнения подвигнули команду на решение отказаться.

Кирилл, следишь за чемпионатом страны? Кто, на твой взгляд, лидер? Вообще, есть у нас лидер? Кто может стать чемпионом?

Кирилл Клименков:

Лично мне хотелось бы увидеть в финале «Шахтер» и «Юность». Насколько эмоционально тренеры реагируют. Если они в середине чемпионата настолько заведены, каким может быть финал. Вспоминается финал 2010 года. На мой взгляд, это была лучшая серия вообще в истории чемпионата Беларуси, когда судьба титула решилась в овертайме седьмого матча при полных трибунах «Минск-Арены». Я лично за этот финал. Хотя, конечно, есть и другие сильные команды. Это «Гомель», конечно же. Александр Андриевский ставит игру очень хорошо. Если честно, думаю, не стоит сбрасывать со счетов «Неман». В первую очередь потому, что Василий Спиридонов – тот тренер, который может поставить игру к плей-офф. Сейчас команда немного разрывается на два фронта: есть и Континентальный кубок, и чемпионат Беларуси. Когда она освободится, я думаю, что сильно прибавит.

Михаил Грабовский играет пока не так результативно, как в прошлом сезоне, и, чего греха таить, не так результативно, как мы ожидали от этого перехода. С чем это связано?

Кирилл Клименков:

Я думаю, целый ряд факторов. В первую очередь травма, которую перенес Михаил. После нее тяжело он как-то восстанавливается, тяжело входит в игру. Часто меняются его партнеры. Вот, опять, в последнем матче он вышел с новыми ребятами в тройке. Используют его часто не на привычной позиции. Мы знаем, что Грабовский в первую очередь силен как центрфорвард. Именно на этой позиции он обычно выступает в сборной, на этой он лучше всего проявлял себя в предыдущих клубах. Здесь его используют на фланге. Еще нельзя забывать о том, что не так часто выходит в большинстве. Да и игровое время (в последнем мачте он отыграл 14 минут) для ведущего игрока, от которого ждут, что он все время будет набирать очки, – это не так и много, как хотелось бы.