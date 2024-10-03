На турнире «Золотая ракетка» идёт борьба за 5-9 места в итоговом протоколе

В течение сезона 17 команд юных теннисистов со всей Беларуси боролись за выход в главный старт. Уже определился финальный квартет, а остальные стараются занять место повыше в итоговом протоколе. На этой неделе четыре дружины распределяют с пятой по девятую позиции. Специалисты уверены, эти ребята пополнят в будущем национальные команды.

Андрей Ахрамейко, главный судья турнира:

Максимальное количество теннисных школ задействовано. В каждой команде, конечно, есть какие-то лидеры. Пускай не вся команда сильная равномерно, но лидеры есть. Некоторые из них уже будут переходить в следующем году в 14-летний возраст, эти соревнования для них – это опыт и подготовка. Потому что в 14 лет у нас такие соревнования в таком формате не проводятся, поэтому для них это такая последняя уникальная возможность именно за команду играть. Надеемся, что эти ребята в ближайшее время пополнят резерв национальной сборной.

5 октября станут известны итоговые места, а вот победитель и призеры турнира «Золотая ракетка – 2024» определятся в ноябре.