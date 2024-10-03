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«Юта» Колячонка уступила «Анахайму» в спарринге НХЛ

03 октября 2024 13:49
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В Национальной хоккейной лиге вовсю играются предсезонные матчи. В форме «Юты» этой ночью на лед выходил Владислав Колячонок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус провел на площадке почти 19 минут. Он действовал в третьей паре обороны, а также во второй спецбригаде меньшинства. Защитник получил 2 минуты штрафа, нанес два броска, допустил одну потерю и завершил встречу с показателем полезности 0. «Юта» уступила «Анахайму» – 2:5. Следующий спарринг коллектива намечен на 6 октября. В соперниках будут лавины из Колорадо.

# Хоккей

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