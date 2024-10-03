Иван Тихон переизбран на пост председателя Белорусской федерации лёгкой атлетики

Иван Тихон продолжит работу на посту председателя ведомства, его кандидатуру единогласно поддержали все участники собрания. Вновь принимая на себя полномочия, известный белорусский молотобоец поблагодарил за оказанное доверие и заверил, что сделает все возможное для процветания легкой атлетики. Председатель подчеркнул, что отечественная королева спорта всегда славилась рекордными результатами и яркими победами.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Белорусская федерация легкой атлетики продолжит те направления основные, которые мы развивали до этого четыре года, и особое внимание уделит спорту высших достижений, массовому спорту, это популяризация легкой атлетики, конечно, детской легкой атлетике и нашему ветеранскому спорту. Создана рабочая группа, которая работает над допуском наших спортсменов, в каком статусе и в каком ракурсе, это мы узнаем. Следующее заседание такой рабочей группы будет в декабре 2024 года. Легкая атлетика – это объективный вид спорта. Мы готовимся дальше, мы стремимся к улучшению своих результатов. Соответственно, как только нас допустят, уверен, порадуем наших зрителей, болельщиков хорошими результатами.

Также был утвержден новый состав президиума, в который вошли 18 функционеров и тренеров. В рамках мероприятия почетными грамотами были отмечены те, кто внес свой вклад в развитие легкой атлетики Беларуси. В числе награжденных и специальный корреспондент телеканала СТВ Юлия Силипицкая.