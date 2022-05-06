Баскетбол. «Цмоки» и «Борисфен» сыграли в первом финальном матче ЧБ. Кто открыл счёт в серии?

Первые три тайма прошли в практически равной борьбе. Казалось, что «Борисфен» при родных трибунах сможет оформить победу. Но в заключительном периоде минчане действовали увереннее. Как итог, первая виктория в финальном раунде. Триумфатор определится в серии до трех побед. Напомним, команды встречаются в финале уже пятый год подряд. Пока сильнее оказываются минчане, которые с 2013 года никому не отдают чемпионство в национальном первенстве.