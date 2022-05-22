Председатель Волейбольного клуба «Минск»: нам надо стремиться, чтобы было как можно больше игроков профессионального класса

Новости Беларуси. Неделю назад в женском белорусском волейбольном чемпионате определился победитель. «Минчанка» записала на свой счет очередной титул, а главный тренер заявил, что уходит, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. «Спорттаймер» сразу пригласил представителей клуба, а точнее самого председателя, чтобы тот разложил все по полочкам. У нас в студии Сергей Рускевич и капитан «Минчанки» Надежда Смирнова. Самое главное в работе – это эмоции постоянно, притом как положительные, так и негативные Юлия Силипицкая, СТВ:

Скажите, волейболистки красивые?

Сергей Рускевич, председатель Волейбольного клуба «Минск»:

Конечно, красивые. Самые красивые девчонки из всех видов спорта. Юлия Силипицкая:

Сейчас поспорят баскетболисты, скажут: еще чего. Сергей Рускевич:

Я все равно не отступлю от своего. Выходить замуж могут за кого угодно, главное – потом не нарушать генетику. Юлия Силипицкая:

Вас зарплата устраивает? Это же работа. Сергей Рускевич:

Это работа, это тяжелая работа. Чем хороша профессия, как для меня в мое время, думаю, что сейчас ничего не поменялось. Самое главное – это эмоции постоянно, притом как положительные, так и негативные. Юлия Силипицкая:

Что дает эта эмоция? Вот проэмоционировал… Сергей Рускевич:

Это стимулирует на дальнейшие шаги. Ты достиг чего-то, тебе становится мало. Спорт как наркотик.

Надежда Смирнова, капитан ВК «Минчанка»:

Постоянные эмоции, этот адреналин. «Мы так сплотились, что можно к родне отнести». Волейболистка Надежда Смирнова рассказала о командном виде спорта. Юлия Силипицкая:

Рано или поздно спорт закончится. Чем вы потом займетесь? Сергей Рускевич:

Кто-то уходит на должность тренера, кто-то уходит в детское тренерство, кто-то в декрет. Есть примеры, когда через месяц после родов идут в тренажерные залы. Да, есть такие, единицы. Буквально через полгода они уже рвутся на площадку. Во-первых, они играют до какого месяца беременности. Чуть ли не с площадки на кушетку. Юлия Силипицкая:

А как вы позволяете это? У них есть 7 месяцев, и все, в декрет. Сергей Рускевич:

Мы не запрещаем. Нам надо стремиться, чтобы было как можно больше игроков профессионального класса Юлия Силипицкая:

«Минчанка» в российском чемпионате хорошо выстрелила. «Минчанка-2». А потом произошел спад. Хочу узнать, за счет чего вначале выстрелили?

Сергей Рускевич:

В команде «Минчанка» практически основной состав – национальная команда. На их долю выпала сначала квалификация чемпионата Европы, потом «Золотая лига», потом УТС – они готовились к финалу чемпионата Европы, потом чемпионат Европы. Юлия Силипицкая:

Ну плотненько. Сергей Рускевич:

Да. Тоже должен быть период восстановления. Самое главное – предсезонная подготовка, где нарабатываются и сила, и выносливость. Юлия Силипицкая:

А предсезонку, получается, вы пропустили? Сергей Рускевич:

Да, они все время были с мячами. Элементарное перенасыщение игрой с мячом тоже дает… Юлия Силипицкая:

Что надо сделать, чтобы исключить эти ошибки в будущем? Сергей Рускевич:

В будущем нам надо стремиться, чтобы было как можно больше игроков высокого, профессионального класса. Готовить их. А готовят клубы. Поднимать уровень белорусского чемпионата. Сейчас существует большая проблема с финансированием клубов, у каждого какие-то свои причины, нюансы. Но я скажу, что клубы все хотят развиваться, все стараются, ищут спонсоров.

Юлия Силипицкая:

Сейчас одна большая проблема – это финансы в клубах? Поэтому чемпионата красивого в следующем сезоне не ждите. Сергей Рускевич:

Я думаю, что он будет такой же, как и в этом году. Юлия Силипицкая:

А лучше? Сергей Рускевич:

А лучше – это когда уже подойдут другие спортсмены. Юлия Силипицкая:

У вас, в «Минчанке», когда подойдет следующее поколение? 1,8 метра 2011 года. Сергей Рускевич:

Нет, почему? У нас очень неплохой 2006 год. Юлия Силипицкая:

То есть в следующем году поедете опять покорять Россию? Сергей Рускевич:

Поедем. Пока нас оттуда не выгонят, сами оттуда не уйдем. «Окончательный состав мы озвучим ближе к июлю». О соревнованиях в России Юлия Силипицкая:

Ну кто же вас выгонит? Вы мне лучше скажите. С чем вы в следующем году собираетесь покорять Россию? Сергей Рускевич:

Окончательный состав мы озвучим ближе к июлю, когда начнется предсезонная. Большая часть игроков уже подписана, договор как минимум на следующий сезон. Юлия Силипицкая:

Надежда, вы как капитан уже подписались? Надежда Смирнова:

Да. Сергей Рускевич:

Еще с другими игроками идут переговоры. Сначала мы окинем взглядом нашу Синеокую. Юлия Силипицкая:

Потом ваши глаза куда устремлены?

Сергей Рускевич:

Еще шире. Юлия Силипицкая:

В Россию. Сергей Рускевич:

Не только. Мы хотим оптимизировать тренерский штаб Юлия Силипицкая:

Не погорячились вы с Саликовым? Сергей Рускевич:

Что касается тренерского штаба, мы хотим его просто оптимизировать. Юлия Силипицкая:

То есть сделать меньше? Сергей Рускевич:

Да, сделать меньше, но качественнее, соединить две должности. Юлия Силипицкая:

Какие две должности? И две зарплаты тоже? Сергей Рускевич:

Нет, это тогда уже не оптимизация. Мы хотим объединить тренера по ОФП с тренером, который работает в корте. Юлия Силипицкая:

То есть с главным тренером. Сергей Рускевич:

Оценивая результаты сезона, они выглядят как неудовлетворительные. Юлия Силипицкая:

Я с вами соглашусь. Выглядят – да.

Сергей Рускевич:

Мы выиграли чемпионат и Кубок, но не достигли поставленной задачи ни в европейских кубках, ни в чемпионате России. Юлия Силипицкая:

Надя, вы с этим согласны? Надежда Смирнова:

Да. Сергей Рускевич:

Притом все же от нас хотели сумасшедшего результата. Юлия Силипицкая:

Так бомбанули вначале. О Станиславе Саликове Сергей Рускевич:

В прошлом году мы попали в 1/8 европейских кубков, стали пятые в чемпионате России, чемпионы Беларуси. Да, все ожидали. Но так произошло, что это все-таки спорт. У нас был со Станиславом Владимировичем разговор еще в январе. Еще в январе он спросил, будем ли мы с ним продлевать контракт на следующий сезон. Я ему прямо ответил, что это все будет зависеть от выполненного результата. Сегодня мы видим проигранную Лигу чемпионов, зрители и специалисты волейбола расценивают, что это вполне можно было выполнить. Следующий этап – это чемпионат России. Я говорю: если мы проваливаем и чемпионат России, то извини, 2/3 задач не выполнено. Юлия Силипицкая:

Не хотели дать ему второй шанс на следующий сезон? Или вы уже наметились на другого главкома, более молодого, горячего. Сергей Рускевич:

Тут задачу на сезон помимо меня ставят еще и другие люди. Ставят ее мне, спрашивают в итоге с меня. Когда мы узнаем имя нового главного тренера команды?

Сергей Рускевич:

Есть у нас и новый главный тренер. Юлия Силипицкая:

Он у вас есть в голове или на бумаге? Сергей Рускевич:

Даже Надежда подписана, это значит главный тренер уже ведет работу, подписываем же формально, а команду набирает главный тренер. Так, как я сказал вначале, что практически 90 % команды уже сформировано, значит тренер есть, он работает. Юлия Силипицкая:

А имя его? Сергей Рускевич:

Сергей. Юлия Силипицкая:

Давайте проанонсируем. Когда мы представим нового главного тренера «Минчанки»? Сергей Рускевич:

Это июль, когда команда выйдет из отпуска, начнется предсезонная подготовка. Приедет главный тренер, там уже будет от вас зависеть, когда вы назначите время. Юлия Силипицкая:

А вы ему какую задачу поставили? О планах команды Сергей Рускевич:

Мы ставим такую же задачу, как и по прошлому сезону, за исключением Еврокубков. Возможно, появятся какие-то другие соревнования. Это мы уже будем корректировать по ходу появления этих соревнований. Чемпионат и Кубок у нас остаются неизменно – это первое место. На чемпионате России мы должны быть не ниже 10 места, я считаю, это самое низкое место. Но по амбициям нашего тренера он вообще не собирается играть плей-аут. Он сказал, что нас не интересует та часть.