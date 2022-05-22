Председатель Волейбольного клуба «Минск»: нам надо стремиться, чтобы было как можно больше игроков профессионального класса

Новости Беларуси. Неделю назад в женском белорусском волейбольном чемпионате определился победитель. «Минчанка» записала на свой счет очередной титул, а главный тренер заявил, что уходит, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. «Спорттаймер» сразу пригласил представителей клуба, а точнее самого председателя, чтобы тот разложил все по полочкам.
У нас в студии Сергей Рускевич и капитан «Минчанки» Надежда Смирнова.
Самое главное в работе – это эмоции постоянно, притом как положительные, так и негативные
Юлия Силипицкая, СТВ:
Скажите, волейболистки красивые?
Сергей Рускевич, председатель Волейбольного клуба «Минск»:
Конечно, красивые. Самые красивые девчонки из всех видов спорта.
Юлия Силипицкая:
Сейчас поспорят баскетболисты, скажут: еще чего.
Сергей Рускевич:
Я все равно не отступлю от своего. Выходить замуж могут за кого угодно, главное – потом не нарушать генетику.
Юлия Силипицкая:
Вас зарплата устраивает? Это же работа.
Сергей Рускевич:
Это работа, это тяжелая работа. Чем хороша профессия, как для меня в мое время, думаю, что сейчас ничего не поменялось. Самое главное – это эмоции постоянно, притом как положительные, так и негативные.
Юлия Силипицкая:
Что дает эта эмоция? Вот проэмоционировал…
Сергей Рускевич:
Это стимулирует на дальнейшие шаги. Ты достиг чего-то, тебе становится мало. Спорт как наркотик.
Надежда Смирнова, капитан ВК «Минчанка»:
Постоянные эмоции, этот адреналин.
«Мы так сплотились, что можно к родне отнести». Волейболистка Надежда Смирнова рассказала о командном виде спорта.
Юлия Силипицкая:
Рано или поздно спорт закончится. Чем вы потом займетесь?
Сергей Рускевич:
Кто-то уходит на должность тренера, кто-то уходит в детское тренерство, кто-то в декрет. Есть примеры, когда через месяц после родов идут в тренажерные залы. Да, есть такие, единицы. Буквально через полгода они уже рвутся на площадку. Во-первых, они играют до какого месяца беременности. Чуть ли не с площадки на кушетку.
Юлия Силипицкая:
А как вы позволяете это? У них есть 7 месяцев, и все, в декрет.
Сергей Рускевич:
Мы не запрещаем.
Нам надо стремиться, чтобы было как можно больше игроков профессионального класса
Юлия Силипицкая:
«Минчанка» в российском чемпионате хорошо выстрелила. «Минчанка-2». А потом произошел спад. Хочу узнать, за счет чего вначале выстрелили?
Сергей Рускевич:
В команде «Минчанка» практически основной состав – национальная команда. На их долю выпала сначала квалификация чемпионата Европы, потом «Золотая лига», потом УТС – они готовились к финалу чемпионата Европы, потом чемпионат Европы.
Юлия Силипицкая:
Ну плотненько.
Сергей Рускевич:
Да. Тоже должен быть период восстановления. Самое главное – предсезонная подготовка, где нарабатываются и сила, и выносливость.
Юлия Силипицкая:
А предсезонку, получается, вы пропустили?
Сергей Рускевич:
Да, они все время были с мячами. Элементарное перенасыщение игрой с мячом тоже дает…
Юлия Силипицкая:
Что надо сделать, чтобы исключить эти ошибки в будущем?
Сергей Рускевич:
В будущем нам надо стремиться, чтобы было как можно больше игроков высокого, профессионального класса. Готовить их. А готовят клубы. Поднимать уровень белорусского чемпионата. Сейчас существует большая проблема с финансированием клубов, у каждого какие-то свои причины, нюансы. Но я скажу, что клубы все хотят развиваться, все стараются, ищут спонсоров.
Юлия Силипицкая:
Сейчас одна большая проблема – это финансы в клубах? Поэтому чемпионата красивого в следующем сезоне не ждите.
Сергей Рускевич:
Я думаю, что он будет такой же, как и в этом году.
Юлия Силипицкая:
А лучше?
Сергей Рускевич:
А лучше – это когда уже подойдут другие спортсмены.
Юлия Силипицкая:
У вас, в «Минчанке», когда подойдет следующее поколение? 1,8 метра 2011 года.
Сергей Рускевич:
Нет, почему? У нас очень неплохой 2006 год.
Юлия Силипицкая:
То есть в следующем году поедете опять покорять Россию?
Сергей Рускевич:
Поедем. Пока нас оттуда не выгонят, сами оттуда не уйдем.
«Окончательный состав мы озвучим ближе к июлю». О соревнованиях в России
Юлия Силипицкая:
Ну кто же вас выгонит? Вы мне лучше скажите. С чем вы в следующем году собираетесь покорять Россию?
Сергей Рускевич:
Окончательный состав мы озвучим ближе к июлю, когда начнется предсезонная. Большая часть игроков уже подписана, договор как минимум на следующий сезон.
Юлия Силипицкая:
Надежда, вы как капитан уже подписались?
Надежда Смирнова:
Да.
Сергей Рускевич:
Еще с другими игроками идут переговоры. Сначала мы окинем взглядом нашу Синеокую.
Юлия Силипицкая:
Потом ваши глаза куда устремлены?
Сергей Рускевич:
Еще шире.
Юлия Силипицкая:
В Россию.
Сергей Рускевич:
Не только.
Мы хотим оптимизировать тренерский штаб
Юлия Силипицкая:
Не погорячились вы с Саликовым?
Сергей Рускевич:
Что касается тренерского штаба, мы хотим его просто оптимизировать.
Юлия Силипицкая:
То есть сделать меньше?
Сергей Рускевич:
Да, сделать меньше, но качественнее, соединить две должности.
Юлия Силипицкая:
Какие две должности? И две зарплаты тоже?
Сергей Рускевич:
Нет, это тогда уже не оптимизация. Мы хотим объединить тренера по ОФП с тренером, который работает в корте.
Юлия Силипицкая:
То есть с главным тренером.
Сергей Рускевич:
Оценивая результаты сезона, они выглядят как неудовлетворительные.
Юлия Силипицкая:
Я с вами соглашусь. Выглядят – да.
Сергей Рускевич:
Мы выиграли чемпионат и Кубок, но не достигли поставленной задачи ни в европейских кубках, ни в чемпионате России.
Юлия Силипицкая:
Надя, вы с этим согласны?
Надежда Смирнова:
Да.
Сергей Рускевич:
Притом все же от нас хотели сумасшедшего результата.
Юлия Силипицкая:
Так бомбанули вначале.
О Станиславе Саликове
Сергей Рускевич:
В прошлом году мы попали в 1/8 европейских кубков, стали пятые в чемпионате России, чемпионы Беларуси. Да, все ожидали. Но так произошло, что это все-таки спорт. У нас был со Станиславом Владимировичем разговор еще в январе.
Еще в январе он спросил, будем ли мы с ним продлевать контракт на следующий сезон. Я ему прямо ответил, что это все будет зависеть от выполненного результата. Сегодня мы видим проигранную Лигу чемпионов, зрители и специалисты волейбола расценивают, что это вполне можно было выполнить. Следующий этап – это чемпионат России. Я говорю: если мы проваливаем и чемпионат России, то извини, 2/3 задач не выполнено.
Юлия Силипицкая:
Не хотели дать ему второй шанс на следующий сезон? Или вы уже наметились на другого главкома, более молодого, горячего.
Сергей Рускевич:
Тут задачу на сезон помимо меня ставят еще и другие люди. Ставят ее мне, спрашивают в итоге с меня.
Когда мы узнаем имя нового главного тренера команды?
Сергей Рускевич:
Есть у нас и новый главный тренер.
Юлия Силипицкая:
Он у вас есть в голове или на бумаге?
Сергей Рускевич:
Даже Надежда подписана, это значит главный тренер уже ведет работу, подписываем же формально, а команду набирает главный тренер. Так, как я сказал вначале, что практически 90 % команды уже сформировано, значит тренер есть, он работает.
Юлия Силипицкая:
А имя его?
Сергей Рускевич:
Сергей.
Юлия Силипицкая:
Давайте проанонсируем. Когда мы представим нового главного тренера «Минчанки»?
Сергей Рускевич:
Это июль, когда команда выйдет из отпуска, начнется предсезонная подготовка. Приедет главный тренер, там уже будет от вас зависеть, когда вы назначите время.
Юлия Силипицкая:
А вы ему какую задачу поставили?
О планах команды
Сергей Рускевич:
Мы ставим такую же задачу, как и по прошлому сезону, за исключением Еврокубков. Возможно, появятся какие-то другие соревнования. Это мы уже будем корректировать по ходу появления этих соревнований. Чемпионат и Кубок у нас остаются неизменно – это первое место. На чемпионате России мы должны быть не ниже 10 места, я считаю, это самое низкое место. Но по амбициям нашего тренера он вообще не собирается играть плей-аут. Он сказал, что нас не интересует та часть.
Юлия Силипицкая:
А что его интересует?
Сергей Рускевич:
Плей-офф.
Юлия Силипицкая:
На что способна сегодняшняя «Минчанка»?
Надежда Смирнова:
Попасть в плей-офф Суперлиги России.
Сергей Рускевич:
Я с Надеждой согласен. Нам по зубам и по силам попасть в плей-офф чемпионата России.