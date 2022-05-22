«Мы так сплотились, что можно к родне отнести». Волейболистка Надежда Смирнова о командном виде спорта
Новости Беларуси. Неделю назад в женском белорусском волейбольном чемпионате определился победитель. «Минчанка» записала на свой счет очередной титул, а главный тренер заявил, что уходит, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. «Спорттаймер» сразу пригласил представителей клуба, а точнее самого председателя, чтобы тот разложил все по полочкам.
У нас в студии Сергей Рускевич и капитан «Минчанки» Надежда Смирнова.
Чем трудна профессия волейболистки?
Юлия Силипицкая, СТВ:
Трудная профессия – волейболистка?
Надежда Смирнова, капитан ВК «Минчанка»:
Да, достаточно трудная.
Юлия Силипицкая:
Чем? Взяла в красивых шортиках, в красивой маечке, пришла на работу. Благодать.
Надежда Смирнова:
Постоянно поддерживать себя в форме, тяжелые тренировки. Особенно если предсезонка – это сборы, три тренировки в день. Летом постоянно сборная, мы утром могли командные действия выполнять, комбинации разные (крест, вход в зону, нападения). Утром в принципе тяжело нападать. Стараются утренние тренировки делать без прыжков.
Юлия Силипицкая:
А эффект от этого есть?
Надежда Смирнова:
Думаю, привыкание какое-то есть.
Председатель Волейбольного клуба «Минск»: нам надо стремиться, чтобы было как можно больше игроков профессионального класса. Подробнее здесь.
Юлия Силипицкая:
А что положительного в вашей профессии? Вот нас смотрят девчонки и думают, что тоже хотят стать волейболистками.
Надежда Смирнова:
Физическая форма. Красота на любителя.
Юлия Силипицкая:
Вы любите свою профессию?
Надежда Смирнова:
Да.
Юлия Силипицкая:
За что?
Надежда Смирнова:
Во-первых, много выездов есть, где можно познакомиться с новыми людьми, культура, какой-то опыт, посмотреть мир.
До скольки лет спортсмены могут профессионально заниматься волейболом?
Юлия Силипицкая:
Много насмотрелись за свой стаж? Давай озвучим, какой стаж.
Надежда Смирнова:
Стаж 20 лет.
Юлия Силипицкая:
На пенсию пора.
Сергей Рускевич, председатель Волейбольного клуба «Минск»:
Мы берем и старше.
Надежда Смирнова:
Профессионально – 15 лет.
Юлия Силипицкая:
Чуть-чуть до пенсии. Балерины в 35.
Сергей Рускевич:
У нас есть примеры, которые играют и им больше 40 лет.
Как строится общение внутри команды?
Юлия Силипицкая:
Общение, что у вас внутри команды? Не тесно вам всем?
Надежда Смирнова:
Нет, все совершенно раскованы, спокойны, дружелюбны, атмосфера очень хорошая.
Юлия Силипицкая:
А вы одна семья или все-таки вы разные?
Надежда Смирнова:
Как личности, конечно, все разные. Но за все время у нас много разъездов, каждый сезон, мы настолько сплотились, что можно к родне отнести.
Юлия Силипицкая:
Что самое главное, чтобы побеждать в игровом виде спорта?
Надежда Смирнова:
Мне кажется, взаимоотношения. Самое главное, чтобы на площадке все играли как один игрок, друг за дружку.
Юлия Силипицкая:
Кто может это сделать: игроки или тренер?
Надежда Смирнова:
Это совместная работа. Когда ты выходишь на площадку, ты должен оставить все ссоры, все в стороне, настроиться только на результат.
Юлия Силипицкая:
Сергей сказал, что уже подрастает новое поколение. Вам комфортно играть с девчонками, которые только приходят? Вы их сразу к себе принимаете под крыло или вам в чем-то сложно с молодняком?
Надежда Смирнова:
Всех стараемся поддерживать, чтобы они тянулись за нами. Где-то помогаем им, подсказываем.
Юлия Силипицкая:
Как в команде приняли эту новость [о смене тренера – прим. ред.]?
Надежда Смирнова:
Тренеры часто меняются, особенно если не выполняется установка на сезон. Наше дело – подстроиться под новую систему, чтобы это дало результаты.
Юлия Силипицкая:
На что способна сегодняшняя «Минчанка»?
Надежда Смирнова:
Попасть в плей-офф Суперлиги России.