«Мы так сплотились, что можно к родне отнести». Волейболистка Надежда Смирнова о командном виде спорта

Новости Беларуси. Неделю назад в женском белорусском волейбольном чемпионате определился победитель. «Минчанка» записала на свой счет очередной титул, а главный тренер заявил, что уходит, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. «Спорттаймер» сразу пригласил представителей клуба, а точнее самого председателя, чтобы тот разложил все по полочкам. У нас в студии Сергей Рускевич и капитан «Минчанки» Надежда Смирнова. Чем трудна профессия волейболистки? Юлия Силипицкая, СТВ:

Трудная профессия – волейболистка?

Надежда Смирнова, капитан ВК «Минчанка»:

Да, достаточно трудная. Юлия Силипицкая:

Чем? Взяла в красивых шортиках, в красивой маечке, пришла на работу. Благодать. Надежда Смирнова:

Постоянно поддерживать себя в форме, тяжелые тренировки. Особенно если предсезонка – это сборы, три тренировки в день. Летом постоянно сборная, мы утром могли командные действия выполнять, комбинации разные (крест, вход в зону, нападения). Утром в принципе тяжело нападать. Стараются утренние тренировки делать без прыжков. Юлия Силипицкая:

А эффект от этого есть? Надежда Смирнова:

Думаю, привыкание какое-то есть. Председатель Волейбольного клуба «Минск»: нам надо стремиться, чтобы было как можно больше игроков профессионального класса. Подробнее здесь. Юлия Силипицкая:

А что положительного в вашей профессии? Вот нас смотрят девчонки и думают, что тоже хотят стать волейболистками. Надежда Смирнова:

Физическая форма. Красота на любителя. Юлия Силипицкая:

Вы любите свою профессию?

Надежда Смирнова:

Да. Юлия Силипицкая:

За что? Надежда Смирнова:

Во-первых, много выездов есть, где можно познакомиться с новыми людьми, культура, какой-то опыт, посмотреть мир. До скольки лет спортсмены могут профессионально заниматься волейболом? Юлия Силипицкая:

Много насмотрелись за свой стаж? Давай озвучим, какой стаж. Надежда Смирнова:

Стаж 20 лет.

Юлия Силипицкая:

На пенсию пора. Сергей Рускевич, председатель Волейбольного клуба «Минск»:

Мы берем и старше. Надежда Смирнова:

Профессионально – 15 лет. Юлия Силипицкая:

Чуть-чуть до пенсии. Балерины в 35. Сергей Рускевич:

У нас есть примеры, которые играют и им больше 40 лет. Как строится общение внутри команды? Юлия Силипицкая:

Общение, что у вас внутри команды? Не тесно вам всем? Надежда Смирнова:

Нет, все совершенно раскованы, спокойны, дружелюбны, атмосфера очень хорошая. Юлия Силипицкая:

А вы одна семья или все-таки вы разные?

Надежда Смирнова:

Как личности, конечно, все разные. Но за все время у нас много разъездов, каждый сезон, мы настолько сплотились, что можно к родне отнести. Юлия Силипицкая:

Что самое главное, чтобы побеждать в игровом виде спорта? Надежда Смирнова:

Мне кажется, взаимоотношения. Самое главное, чтобы на площадке все играли как один игрок, друг за дружку. Юлия Силипицкая:

Кто может это сделать: игроки или тренер? Надежда Смирнова:

Это совместная работа. Когда ты выходишь на площадку, ты должен оставить все ссоры, все в стороне, настроиться только на результат. Юлия Силипицкая:

Сергей сказал, что уже подрастает новое поколение. Вам комфортно играть с девчонками, которые только приходят? Вы их сразу к себе принимаете под крыло или вам в чем-то сложно с молодняком? Надежда Смирнова:

Всех стараемся поддерживать, чтобы они тянулись за нами. Где-то помогаем им, подсказываем.