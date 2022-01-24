В Пекине после выявления коронавируса у представителя спортивной делегации изменили меры по борьбе с инфекцией

В Поднебесную прибыли 529 человек, задействованных при проведении зимнего мультифорума. И сразу четыре теста оказались положительными. Это первый раз, когда заболевание констатировали у непосредственного участника Олимпиады.

К слову, МОК сообщил об изменении мер по борьбе с ковидом. Отныне срок, при котором человек считается близко контактировавшим с зараженными, сокращен с 14 до 7 дней. Участники, у которых был найден коронавирус, после 10 дней карантина смогут вернуться в ранее забронированные места проживания. Для этого необходимо наличие отрицательных тестов в течение трех дней подряд. Ну а тех, кто регулярно сдает положительные тесты, будут отправлять на родину в кратчайшие сроки.