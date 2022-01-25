Появился международный рейтинг национальных чемпионатов по футболу. И вот какое место заняла Беларусь

Возглавила реестр Бразилия. А вот дальше расположились европейские гранды. На второй позиции – английская Премьер-лига. Тройку лучших турниров замыкает итальянская серия А. Интересно, что Бундеслига идет только восьмой. А опередили ее чемпионаты Португалии, Франции и даже Нидерландов. Наша высшая лига располагается на скромном 78-м месте.