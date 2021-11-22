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«Динамо-Минск» по буллитам уступило «Сибири» в серии домашних матчей КХЛ

22 ноября 2021 15:09
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» никак не может победить в Континентальной хоккейной лиге. Белорусы вновь разочаровали своих поклонников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Динамо-Минск» по буллитам уступило «Сибири» в серии домашних матчей КХЛ-1

На сей раз на домашнем льду они в серии буллитов уступили «Сибири». Хотя именно подопечные Крэйга Вудкрофта изначально вели в счете. Шайбу на свой счет записал Дмитрий Буйницкий. Спаслись гости под занавес противостояния. В овертайме голов не было, а в серии штрафных бросков удача сопутствовала «Сибири».  

«Динамо-Минск» по буллитам уступило «Сибири» в серии домашних матчей КХЛ-4

Дома «зубры» не могут победить с 19 октября.  

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Дмитрий Буйницкий # Фотофакт

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