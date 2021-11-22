Хоккеисты «Гомеля» сыграют в финале Континентального кубка

В последнем матче белорусам нужно было не просто победить, но и сделать это с разницей в три или больше шайб. Невероятно, но факт – наши парни задачей справились. Повержен был английский «Шеффилд».

Первый раз соперник капитулировал на 7-й минуте, а во втором отрезке отрыв был увеличен до трех голов. Точку в дуэли поставил Игорь Ревенко, забросивший четвертую шайбу в пустые ворота. Как итог – победа со счетом 4:0 и гарантированное участие в финальной стадии Кубка, которая пройдет с 7 по 9 января 2022 года.