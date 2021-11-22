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Хоккеисты «Гомеля» сыграют в финале Континентального кубка

22 ноября 2021 14:55
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Гомель» сыграет в финале Континентального кубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккеисты «Гомеля» сыграют в финале Континентального кубка-1

В последнем матче белорусам нужно было не просто победить, но и сделать это с разницей в три или больше шайб. Невероятно, но факт – наши парни задачей справились. Повержен был английский «Шеффилд».  

Хоккеисты «Гомеля» сыграют в финале Континентального кубка-4

Первый раз соперник капитулировал на 7-й минуте, а во втором отрезке отрыв был увеличен до трех голов. Точку в дуэли поставил Игорь Ревенко, забросивший четвертую шайбу в пустые ворота. Как итог – победа со счетом 4:0 и гарантированное участие в финальной стадии Кубка, которая пройдет с 7 по 9 января 2022 года.  

# Хоккей Беларуси # Игорь Ревенко # Фотофакт

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