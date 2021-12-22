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На матче «Йокерит» – «Динамо» вместо белорусского гимна включили другую мелодию

22 декабря 2021 22:56
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Матч Континентальной хоккейной лиги между финским «Йокеритом» и минским «Динамо» начался явно не так, как планировали, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После обязательного приветствия и прослушивания гимна хозяев, белорусский гимн не прозвучал. После неловкой паузы была включена совсем другая мелодия. Организаторы объяснили это техническим сбоем. Наши парни с первых секунд бросились в бой и открыли счет уже на третьей минуте.

На матче «Йокерит» – «Динамо» вместо белорусского гимна включили другую мелодию-1

С «джокерами» «зубры» встречались 12 декабря на «Минск-Арене». И тогда «Йокерит» оказался бессилен перед мастерством наших парней и уступил со счетом 3:5. В этот раз шайб было заброшено гораздо меньше. После быстрой результативной атаки «динамовцев» хозяева быстро пришли в себя и на экваторе первой 20-минутки сравняли цифры на табло. В основное время больше поразить ворота соперника дружинам не удалось. Борьба продолжилась в овертайме, где финны вырвали победу.

# Хоккей # Фотофакт

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