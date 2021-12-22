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Баскетболисты «Цмоки-Минск» обыграли «Борисфен» в рамках кубка Беларуси

22 декабря 2021 22:49
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Новости Беларуси. Первым финалистом кубка Беларуси по баскетболу стали «Цмоки-Минск», которые волевым усилием обыграли «Борисфен», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Баскетболисты «Цмоки-Минск» обыграли «Борисфен» в рамках кубка Беларуси-1

Для столичных спортсменов противостояние началось не лучшим образом. Соперник показывал отличную командную игру, а минчане не знали, чем им ответить. К большому перерыву могилевчане лидировали на 11 очков. Однако в третьем отрезке «драконы» собрались и смогли сначала сравнять счет, а потом и выбиться в лидеры. В дальнейшем их преимущество только росло. Итоговые цифры: 82:74 – «Цмоки» сильнее. Отмечу, что в случае победы в финале дружина Вергуна запишет в свой актив уже 13-й национальный кубок. «Борисфену» же остается только надеяться на бронзу.  

# Баскетбол # Фотофакт

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