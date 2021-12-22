Баскетболисты «Цмоки-Минск» обыграли «Борисфен» в рамках кубка Беларуси

Для столичных спортсменов противостояние началось не лучшим образом. Соперник показывал отличную командную игру, а минчане не знали, чем им ответить. К большому перерыву могилевчане лидировали на 11 очков. Однако в третьем отрезке «драконы» собрались и смогли сначала сравнять счет, а потом и выбиться в лидеры. В дальнейшем их преимущество только росло. Итоговые цифры: 82:74 – «Цмоки» сильнее. Отмечу, что в случае победы в финале дружина Вергуна запишет в свой актив уже 13-й национальный кубок. «Борисфену» же остается только надеяться на бронзу.